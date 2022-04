Pendleratlas: Wohin die Menschen aus dem Landkreis Miesbach zum Arbeiten fahren

Zahlreiche Pendler gibt es auch im Landkreis Miesbach. Meistens geht es nach München. © picture alliance/dpa (Symbolbild)

Landkreis – Die Agentur für Arbeit Rosenheim hat den Pendleratlas veröffentlicht und nennt darin auch Zahlen für den Landkreis Miesbach.

Immer mehr Menschen in der Stadt und dem Landkreis Rosenheim sowie in den Landkreisen Miesbach und Bad Tölz-Wolfratshausen haben Wohn- und Arbeitsort nicht im selben Landkreis. Darüber informiert die Agentur für Arbeit Rosenheim.



„Die Beschäftigten in unserem Agenturbezirk nehmen nach wie vor einen weiteren Arbeitsweg in Kauf, um zu ihrer Arbeitsstelle zu gelangen“, sagt Michael Schankweiler, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Rosenheim. „Auch die Herausforderungen, welche die Corona-Pandemie in puncto Vereinbarkeit Beruf und Betreuung mit sich gebracht hat, hat daran nichts geändert. Sicherlich hatte und hat aber die Flexibilisierung der Arbeit – insbesondere das Homeoffice – eine stabilisierende und teilweise sogar fördernde Wirkung auf die Zahl der Beschäftigungen.“

Die Fakten im Überblick:

Im Juni 2021 waren im Agenturbezirk Rosenheim 198.310 Menschen sozialversicherungspflichtig beschäftigt.

Jede fünfte Arbeitsstelle – also 39.160 – wurde von Menschen besetzt, die in einem anderen Agenturbezirk wohnen.

Damit pendelten 1.260 Menschen mehr zum Arbeiten ein als vor einem Jahr und 3.360 mehr als vor fünf Jahren.

Die meisten Einpendler stammen mit 10.000 aus dem Agenturbezirk Traunstein, gefolgt von 9.240 aus dem Agenturbezirk München mit der Landeshauptstadt sowie dem Landkreis und 4.820 aus dem Agenturbezirk Weilheim.

1.430 weitere Personen sind Grenzgänger und kommen aus einem anderen Staat – in den meisten Fällen Österreich.

Michael Schankweiler führt mit Blick auf sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze weiter aus: „158.800 der Stellen im Agenturbezirk werden von Männern und Frauen besetzt, die im Bezirk arbeiten und wohnen, aber auch sie gehen der Tätigkeit oft nicht in dem Landkreis nach, in dem sie wohnen. So arbeiten sozialversicherungspflichtig Beschäftigte, die im Landkreis Miesbach leben, beispielsweise oft im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen.“

Die Zahlen für den Agenturbezirk Rosenheim:

Rund 227.860 Personen, die einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nachgehen, haben ihren Wohnsitz im Arbeitsagenturbezirk Rosenheim.

Zuletzt arbeiteten 69.050 oder 30 Prozent in einem anderen Agenturbezirk. Das waren knapp 3.000 mehr als 2020 und 9.080 mehr als 2016.

40.800 der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, die auspendeln, gehen einer Tätigkeit im Agenturbezirk München nach.

An zweiter Stelle steht bei den Auspendlern der Agenturbezirk Weilheim mit 6.930, gefolgt vom Agenturbezirk Freising mit 5.190.

„Daraus ergibt sich, dass knapp 29.900 mehr sozialversicherungspflichtig Beschäftigte den Agenturbezirk zum Arbeiten verlassen, als Menschen in die Region kommen, um dort zu arbeiten“, erklärt Schankweiler.

Die Zahlen für den Landkreis Miesbach:

Im Landkreis Miesbach sind 37.090 sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze registriert. 13.382 – das heißt mehr als ein Drittel davon – werden durch Menschen besetzt, die einpendeln. Die meisten kommen aus den Landkreisen Bad Tölz-Wolfratshausen (2.885) und Rosenheim (2.620) sowie aus der Landeshauptstadt München (2.090).

41.034 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte haben den Landkreis Miesbach als ihren Wohnort gemeldet und 17.368 davon arbeiten außerhalb des Landkreises. Die meisten pendeln in die Landeshauptstadt München (7.026) sowie in die Landkreise München (3.364) und Bad Tölz-Wolfratshausen (1.621) aus.

Unter statistik.arbeitsagentur.de finden sich detaillierte Angaben. ksl