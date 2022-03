Petition für die Valepp: Drei Verbände wenden sich an Landtag

Teilen

Dem Schlierseer Bauausschuss lag eine Anfrage vor, wie das Forsthaus Valepp entwickelt werden könnte. © Weber (Archivfoto)

Schliersee – Der Hickhack um das Forsthaus Valepp geht weiter. Verbände richten nun eine Petition an den Landtag. Das Denkmal soll Eigentum des Freistaats bleiben.

Das Forsthaus Valepp wird nun auch den bayerischen Landtag beschäftigen. Zusammen mit dem Bund Naturschutz in Bayern (BN) und dem bayerischen Landesverein für Heimatpflege hat der Verein zum Schutz der Bergwelt den Abgeordneten eine Petition gesandt, mit der verhindert werden soll, dass das Baudenkmal veräußert wird.

Es sei zweifelhaft, ob die bayerischen Staatsforsten zu einer Veräußerung des Forsthauses in Erbbaupacht überhaupt befugt seien, heißt es in der Petition, die mit Verweisen auf Staatsforsten- und Denkmalschutzgesetz sowie die bayerische Verfassung versehen ist. Mit den gesetzlichen Grundsätzen sei das Überlassen des historischen Forsthauses an einen zahlungskräftigen Investor, der dann das Anwesen in ein Nobelrestaurant für exklusives Publikum umwandele, nicht zu vereinbaren. Gemeinwohlbelange seien hier wichtiger als Gewinnmaximierung.

Mautstraße zum Spitzingsee wieder öffnen

Daher sei die ursprüngliche Zweckbestimmung der Valepp als traditionelle saisonale Gaststätte für den örtlichen Bedarf von Wanderern zu gewährleisten. Als ebenso indiskutabel bezeichnen die drei Verbände Pläne, die ehemalige Mautstraße von Spitzingsee zur Valepp wieder zu öffnen. Die Petition mündet in der Forderung, dass das Denkmal Forsthaus Valepp umgehend wieder in seinem ursprünglichen Zustand hergestellt werde und nur zu Fuß, mit dem Fahrrad oder per Pendelbus erreichbar sein soll.

Naturschützer und Heimatpfleger üben heftige Kritik an den bayerischen Staatsforsten. Deren Aufgabe sei, das Kulturgut Wald und die darin befindlichen Kulturdenkmäler bestmöglich zu erhalten und zu pflegen. Die Valepp stelle ein landschaftlich und historisch einmaliges Juwel dar.

Die Geschichte des Anwesens im Valepp-Tal reicht zurück ins hohe Mittelalter. Es gehörte über mehrere Jahrhunderte hinweg dem Kloster Scheyern. Das Forsthaus, das heute neben anderen Gebäuden unter Denkmalschutz steht, wurde im Jahr 1841 gebaut.

Valepp prägt Bayerns Erscheinungsbild

„Die Valepp gehört uns allen, uns Bürgern in Bayern, daran darf sich nichts ändern“, sagt Sabine Rösler, Vorsitzende des Vereins zum Schutz der Bergwelt, der die Petition initiiert hat. BN-Chef Richard Mergner ergänzt: „An kaum einem anderen Ort sind Naturschutz und Denkmalschutz so empfindlich in gleichem Maße tangiert wie hier.“

Der bayerische Landesverein für Heimatpflege sieht ein Kleinod in Gefahr, das Bayerns Erscheinungsbild präge: „Die Valepp ist abgelegen und sie muss abgelegen bleiben. Das macht ihren Zauber aus“, sagt Geschäftsführer Rudolf Neumaier. Die Petenten erwarten, dass sich weitere Verbände und Privatpersonen der Petition anschließen. ksl