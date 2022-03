Petition zur Wasserschutzzone: Umweltausschuss beeindruckt in Miesbach

Von: Fridolin Thanner

In der Kläranlage erläuterten Miesbachs Bürgermeister Gerhard Braunmiller (M.) und Anwalt Benno Ziegler (4.v.r.) unter anderem den Mitgliedern des Umweltausschusses um die Vorsitzende Rosi Steinberger (2.v.r.) und der Stimmkreisabgeordneten Ilse Aigner (2.v.l.), dass extreme Regenfälle und nicht Weidetiere für kurzzeitige Probleme im Trinkwasser sorgten. © Thanner

Miesbach – Um das Thema Wasserschutzgebiet Thalham-Reisach-Gotzing anzugehen, haben sich vor Kurzem Vertreter des Umweltausschusses im Landtag vor Ort informiert.

Müller am Baum, entlang der Mangfall bis zum Wasserschloss Reisach, zurück auf der anderen Seite der Gleise bis zur Kläranlage in Miesbach. Über vier Stationen führte vor Kurzem eine Exkursion von vier Mitgliedern des Umweltausschusses des bayerischen Landtags. Sie wollten sich vor Ort ein Bild machen, um über die Petition in Sachen Beweidungsverbot im Wasserschutzgebiet Thalham-Reisach-Gotzing entscheiden zu können.

Die von der Stadt Miesbach als einem der Petenten organisierte Fahrt folgte der Argumentationskette: Im Einzugsgebiet der Trinkwassergewinnung, das kaum schützbar ist, können nicht ein paar wenige Weidetiere für Verschmutzungen verantwortlich sein.

Beweidungs- und Bewirtschaftungsverbot

Ende März möchten die Mitglieder des Landtagsausschusses über die Petition entscheiden. Damit versuchen die betroffenen Kommunen und Bio-Landwirte ein Beweidungs- und Bewirtschaftungsverbot in der Schutzzone IIa zu verhindern. Eine entsprechende Anordnung sollte der Landkreis erlassen – und falls dies nicht geschehe, drohte die Regierung von Oberbayern, dies per Selbsteintritt zu übernehmen.

Landrat Olaf von Löwis setzt weiter auf ein ordentliches Verfahren und machte dies auch beim Ortstermin klar. Das Beweidungsverbot ist ein wesentlicher Punkt im Verfahren zur Neuausweisung des Schutzgebiets und soll nicht vorweggenommen werden.

Ilse Aigner schaltet sich ein

Darauf hoffen auch die Petenten, neben der Stadt Miesbach die Gemeinden Valley und Warngau, drei betroffene Bio-Landwirtschaftsbetriebe und der Verein „Unser Wasser“. Sie waren bei der Exkursion ebenso dabei wie Stimmkreisabgeordnete und Landtagspräsidentin Ilse Aigner, Vertreter von Landratsamt, Umweltministerium, Landesamt für Umwelt, Wasserwirtschaftsamt, Stadtwerken München, Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit und Bezirksregierung sowie Experten.

„Wir haben viel mitgenommen“, zog Rosi Steinberger, Vorsitzende des Umweltausschusses, eine positive Bilanz des Ortstermins. „Das hat sich absolut rentiert.“ Wichtig fand Aigner, dass sich diejenigen, die die Petition behandeln, vor Ort ein Bild machen. Schließlich sei die Frage, ob es wirklich verhältnismäßig ist, Beweidung zu verbieten.

Auftakt in Müller am Baum

Laut den Petenten ist das nicht der Fall. Miesbachs Bürgermeister Gerhard Braunmiller verwies zum Auftakt vor alten Industriegebäuden in Müller am Baum auf die Bestandsrisiken dort und Altlasten.

Anders sieht es auf der Weide von Biobauer Alois Fuchs aus. Ihm gingen, sollte das Beweidungsverbot so kommen, „ein Viertel meiner kompletten Fläche verloren“, wie er erklärte. Dabei stehen höchstens zwölf Jungrinder auf den betroffenen 3,7 Hektar. Nur im Herbst bringt Fuchs einmal Gülle aus.

Überrascht vom Wasserschloss Reisach

„Extensiver bewirtschaften geht nicht“, sagte der stellvertretende Vorsitzende des Umweltausschusses, Eric Beißwenger, und lobte den Zustand des Bodens: „Die Grasnarbe ist nicht verletzt, toll.“ Michael Haug vom Umweltministerium verwies hingegen auf die Notwendigkeit, mikrobiologische Schadstoffeinträge zu vermeiden. Dafür gebe es die engeren Schutzzonen. „Schon ein Keim ist zu viel“, betonte er.

Überrascht zeigten sich die Landespolitiker, als sie im Bereich des Wasserschlosses ankamen. „Das ist ein Naherholungsgebiet“, betonte Aigner. Ausflügler, Spaziergänger mit und ohne Hund sowie viele Radfahrer halten sich dort auf – über Drainagekanälen, die das Wasser in der Fläche sammeln und nicht aus der Tiefe holen. „Die Reisachfassung ist nicht schützbar“, betonte Benno Ziegler, Anwalt der Petenten.

Wasser von Schliersee bis Miesbach

Definitiv feststellen lässt sich nicht, woher die Verschmutzung kam, als 2020 zweimal die Wassergewinnung eingestellt werden musste. Für Ziegler ist aber klar: „Das hat mit den Kühen nichts zu tun.“ Vielmehr gab es sowohl im Februar als auch August Starkregen, der dazu führte, dass die Kläranlage kurzzeitig überlastet war und Misch- sowie ungeklärtes Wasser über genehmigte Notüberläufe in die Schlierach floss – und von da aus dem Uferbereich in die Reisachfassung gelangt sein könnte.

Zu klein dimensioniert ist die Kläranlage nicht, wie vor Ort deutlich wurde. Doch weil von Schliersee bis Miesbach Oberflächen- und Abwasser zusammenlaufen, kann es bei Starkregen schon mal zu viel werden. „Auch hier haben wir wieder ein Bestandsrisiko“, sagte Bürgermeister Braunmiller. ft