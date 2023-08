Alexander Radwan auf Tour durch den Wahlkreis: „Erkenntnisse mit nach Berlin nehmen“

30 Termine in den Landkreisen Miesbach und Bad Tölz-Wolfratshausen

Landkreis – Bei seiner Sommertour nahm der CSU-Bundestagsabgeordnete Alexander Radwan 30 Termine in seinem Wahlkreis wahr. Dieser umfasst die Landkreise Miesbach und Bad Tölz-Wolfratshausen.

Alexander Radwan war zuletzt viel unterwegs. Der Bundestagsabgeordnete aus Rottach-Egern pendelte aber nicht nach Berlin. Während der parlamentarischen Sommerpause ging er auf eine USA-Reise und eine Sommertour durch seinen Wahlkreis, die Landkreise Miesbach und Bad Tölz-Wolfratshausen.

Bei rund 30 Terminen tauschte sich der CSU-Politiker mit Unternehmen, Einrichtungen, Vereinen und Bürgern aus, diskutierte politische Themen und sammelte Eindrücke. „Die Erkenntnisse mit nach Berlin zu nehmen“ war sein Ziel bei der Tour, die Radwan diesmal unter das Motto „Berliner Gesetzgebung und ihre Auswirkungen“ gestellt hatte. Themen waren etwa die Krankenhausreform, Medikamentenengpässe, Cannabisregulierung, Schwangerschaftsabbruch, die Flüchtlingssituation und das Heizungsgesetz.



„Zeiten des anstrengungslosen Wohlstands sind vorbei“

„Die Unsicherheit ist sehr groß, die Leute blicken nicht mehr nur optimistisch in die Zukunft“, hat Radwan erfahren. „Inflation und Fachkräftemangel spürt man schon im Alltag, Unternehmen merken den Standortnachteil und die hohen Energiepreise ganz enorm.“ Im sozialen und medizinischen Bereich würden die Anforderungen immer höher, gleichzeitig nehme der finanzielle Druck zu. „Die Zeiten des anstrengungslosen Wohlstands sind vorbei, wir werden kämpfen und hart arbeiten müssen“, ist Radwan überzeugt.



Die Politik der Bundesregierung kritisiert er scharf: „In dieser Unsicherheit und dieser Schnelllebigkeit muss gute Politik pragmatische Lösungen finden, Sicherheit geben und Vertrauen schaffen. Die Ampel hingegen verunsichert noch mehr.“ Die Politik, findet Radwan, müsse sich wieder stärker beschränken und Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft machen lassen. „Wir lähmen uns mit Bürokratie und Regulierung zu Tode und werden immer weniger wettbewerbsfähig.“

Der Rottacher spricht sich dafür aus, in der Politik in erster Linie Orientierung zu bieten und Leitlinien zu setzen. „Wir müssen Ziele definieren und dann die Erfinder, Unternehmer und die Kreativität der Gesellschaft von der Leine lassen. Die Technologien, die uns in 20 Jahren etwa bei der Bewältigung des Klimawandels oder in der Energieversorgung helfen werden, kennen wir heute vielleicht noch gar nicht.“

Sorge vor Spaltung der Gesellschaft

Radwan treibt auch die Sorge vor einer Polarisierung der Gesellschaft und einem Erstarken der politisch Extremen um. Eine gespaltene Gesellschaft und die Auswirkungen auf das politische System hat er in den USA gesehen. Auch in Europa und Deutschland seien rechtsradikale Parteien wie die AfD, die Radwan für eine große Gefahr hält, auf dem Vormarsch. „Diese völkische, rassistische Partei will jetzt sogar aus EU und NATO austreten und paktiert mit Putin. Sie gefährdet unsere Wirtschaft, Gesellschaft und Sicherheit“, erklärt er.