Mit Turnschuhen im Schnee: Ehepaar stürzt bei Alpen-Bergtour in den Tod

Die Bergwacht musste mehrere tödlich verunglückte Menschen in den Alpen bergen. © Philipp von Ditfurth/dpa (Symbolbild)

Landkreis – Zwei Bergunfälle vermeldet das Polizeipräsidium Oberbayern-Süd: Ein 27-Jähriger stürzte im Karwendel ab und ein Ehepaar nahe Garmisch-Partenkirchen.

Mehrere Bergunfälle mit tödlichem Ausgang haben sich in den vergangenen Tagen in den Alpen ereignet, wie das Polizeipräsidium Oberbayern-Süd berichtet. Ein 27-Jähriger verunglückte im Karwendelgebirge und ein Ehepaar nahe Garmisch-Partenkirchen.

Bereits am Mittwoch (13. April) brach das Ehepaar aus Sachsen-Anhalt zu einer Bergtour auf und verunglückte dabei tödlich. Die Alpine Einsatzgruppe des Polizeipräsidiums Oberbayern-Süd ermittelt unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II.

Tödlicher Absturz eines Ehepaars

Nachdem sie von ihrem Wanderausflug nicht zurückgekehrt waren, wurden beide am Karsamstag durch die Vermieterin ihrer Ferienwohnung bei der Polizei Garmisch-Partenkirchen als vermisst gemeldet. „Im Rahmen der nachfolgenden Ermittlungen und einer Absuche aus der Luft durch einen Polizeihubschrauber konnten am Abend zwei leblose Personen unterhalb des Wegabschnitts zwischen Knappenhäusern und Hupfleitenjoch festgestellt werden“, teilt Sprecher Alexander Huber vom Polizeipräsidium Oberbayern-Süd mit. „Die Bergung wurde aufgrund der geringeren Gefährdung der Einsatzkräfte am Ostersonntag bei Tageslicht durchgeführt.“ Dabei waren fünf Beamte der Alpinen Einsatzgruppe sowie ein Polizeihubschrauber mit Rettungswinde beteiligt.

Die 55-Jährige und ihr fünf Jahre älterer Mann waren gemeinsam, vermutlich bereits am 13. April, zu einer Wandertour von Grainau aus in Richtung Osterfelderkopf aufgebrochen. Auf dem Wegabschnitt zwischen Höllentalangerhütte und Hupfleitenjoch kam es an einem komplett verschneiten, nordseitigen Wegabschnitt zum Absturz von beiden Personen. Dabei zogen sie sich tödliche Verletzungen zu.

Das Schuhwerk der Verunglückten – sie trugen nur Turnschuhe – und auch die restliche Ausrüstung waren für eine derartige Unternehmung völlig unzureichend. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Polizei von einem Unglücksfall ohne Fremdbeteiligung aus.

Tödlicher Bergunfall im Karwendelgebirge

Zu einem weiteren tragischen Bergunfall kam es am Gründonnerstag (14. April) im Bereich der Mittenwalder Berge. „Ein 27-Jähriger verunglückte tödlich“, teilt Sprecher Alexander Huber mit. „Die Alpine Einsatzgruppe des Polizeipräsidiums Oberbayern-Süd ermittelt unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II zum Hergang.“

Der 27-Jährige aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck war am Donnerstagmorgen alleine in Richtung westliche Karwendelspitze aufgebrochen. Oberhalb der Mittenwalder Hütte kam es auf schneebedecktem Untergrund zum Absturz über teils steilstes Felsgelände. Dabei habe sich der junge Mann tödliche Verletzungen zugezogen.

Noch in der Nacht begann die Bergwacht Mittenwald mit der Suche, nachdem der bergerfahrene Wanderer von einem Familienmitglied als vermisst gemeldet wurde. Nachdem der 27-Jährige aufgefunden wurde, konnte nur noch dessen Tod festgestellt werden. „Die Bergung gestaltete sich sehr aufwendig und erfolgte wegen geringerer Gefährdung der Einsatzkräfte erst am Folgetag durch die Bergwacht sowie Mitgliedern der Alpinen Einsatzgruppe des Polizeipräsidiums Oberbayern-Süd“, erklärt der Polizei-Sprecher.

Polizei warnt vor Gefahr

„Die Polizei weist nochmals auf die immer noch winterlichen Verhältnisse im Hochgebirge und die damit verbundenen Gefahren hin“, betont Sprecher Alexander Huber vom Polizeipräsidium Oberbayern-Süd. „Wander- oder Bergtouren bedürfen einer genauen Planung und einer entsprechenden Berücksichtigung dieser Umstände.“

Erste vor Kurzem waren mehrfach Wanderer am Sonnenberggrat abgestürzt. Auch ihnen wurden die winterlichen Verhältnisse in den Bergen zum Verhängnis. ksl