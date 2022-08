Verdacht auf Brandstiftung in Bruckmühl: Kripo bittet um Hinweise

Die Feuerwehrleute konnten den Brand in Bruckmühl löschen. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Bruckmühl – Am frühen Donnerstagmorgen ist an der Heufelder Straße in Bruckmühl ein Feuer ausgebrochen. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und sucht Zeugen.

Am frühen Donnerstagmorgen (18. August) brach im Keller unterhalb einer Garage in einem Wohngebiet in Bruckmühl ein Brand aus. Verletzt wurde niemand, aber es entstand erheblicher Sachschaden. „Anwohner beobachteten kurz vor dem Brandausbruch zwei verdächtige Personen“, berichtet Sprecherin Carolin Englert vom Polizeipräsidium Oberbayern-Süd. Die Kriminalpolizei Rosenheim ermittelt nun zur Brandursache und bittet um Hinweise.

Gegen 6 Uhr kam es am Donnerstagmorgen an der Heufelder Straße in Bruckmühl in einem Keller unterhalb einer Garage zum Ausbruch eines Feuers. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte sich dieses nicht auf das angrenzende Wohnhaus ausbreiten. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro.

Großaufgebot an Polizeikräften im Einsatz

Im Zuge erster Anwohnerbefragungen durch Beamte der Polizeiinspektion Bad Aibling wurde bekannt, dass sich kurz vor dem Brandausbruch zwei unbekannte Personen in unmittelbarer Nähe des betroffenen Grundstücks aufhielten. Kurze Zeit später brach dann in dem Keller das Feuer aus. Ein Großaufgebot an Polizeikräften, darunter auch Unterstützungsstreifen der Bundespolizei sowie ein Polizeihubschrauber, suchten daraufhin die nähere Umgebung nach den beiden Personen ab.

„Der Kriminaldauerdienst der Kripo Rosenheim übernahm in weiterer Folge die Ermittlungen, da der Verdacht einer vorsätzlichen Brandlegung besteht“, erklärt die Polizei-Sprecherin. „Bei den flüchtigen Personen soll es sich um zwei Männer handeln, die jedoch derzeit nicht näher beschrieben werden können.“

Schmiererei in neongelber Farbe entdeckt

An der Garage konnte eine Schmiererei in neongelber Farbe festgestellt werden. Diese wurde auch auf der Straße am Bahnhof Bruckmühl festgestellt. Die Kripo Rosenheim richtet sich daher nun mit folgenden Fragen an die Bevölkerung:

Wer hat am Donnerstagmorgen (18. August), zwischen 4.30 und 5.50 Uhr, im Umfeld der Heufelder Straße in Bruckmühl verdächtige Wahrnehmungen gemacht, die mit dem Brand in Verbindung stehen könnten?

Wem sind in dieser Zeit im Bereich der Heufelder Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?

Wer kann Hinweise zu den Schmierereien in neongelber Farbe auf der Straße vor dem Bahnhof in Bruckmühl machen beziehungsweise sonstige Hinweise geben?

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim unter Telefonnummer 08031/2000 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. ksl