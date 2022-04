Polizei fängt Rauschgiftlieferung ab: 32-Jähriger in Untersuchungshaft

Teilen

Ein Teil der in Waldkraiburg beschlagnahmten Drogen. © PP OBS

Landkreis – Nach längeren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei Mühldorf am Inn in Waldkraiburg einen 32-Jährigen festgenommen, der offenbar mit Drogen dealte.

In Untersuchungshaft sitzt seit Sonntag (10. April) ein 32 Jahre alter Mann aus Waldkraiburg, teilt Sprecher Stefan Sonntag vom Polizeipräsidium Oberbayern-Süd mit. Er wurde tags zuvor bei dem Versuch festgenommen, eine Paketsendung abzuholen, die ein Kilogramm Amphetamin beinhalten sollte. Gegen ihn bestand bereits ein Haftbefehl. Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei ermitteln bereits seit Längerem gegen den 32-Jährigen, weil er in dringendem Verdacht steht, erheblich mit verschiedenen Drogen zu handeln.

„Unter Ermittlungsführung des Rauschgiftkommissariats der Kripo Mühldorf nahmen Einsatzkräfte des bayerischen Landeskriminalamts am Samstag (9. April) in Mühldorf am Inn einen 32 Jahre alten Mann fest, als er eine Paketsendung abholen wollte“, erläutert der Polizei-Sprecher. „Das Paket mit mutmaßlich einem Kilogramm Amphetamin war zu diesem Zeitpunkt bereits beschlagnahmt.“ Die Sendung wäre zwar an eine andere Person adressiert gewesen, könne jedoch nach Ansicht der Ermittler eindeutig dem Festgenommenen zugeordnet werden.

Der Mann wurde bereits mit Haftbefehl gesucht, da im Dezember 2021 in Waldkraiburg zirka zwei Kilogramm verschiedene Betäubungsmittel aufgefunden wurden, die ebenfalls ihm zuzuordnen waren. Im Rahmen der aktuellen Ermittlungen konnte am Samstag in Mühldorf die Wohnung festgestellt werden, in der er untergetaucht war.

Beim Durchsuchen dieser fanden und beschlagnahmten die zuständigen Ermittler der Kriminalpolizeistation Mühldorf am Inn weitere Drogen, zum Teil in erheblichen Mengen:

mehr als 600 Gramm Methamphetamin („Crystal Meth“)

zirka 50 Gramm Heroin

geringe Mengen Amphetamin und Marihuana

Darüber hinaus wurden drogentypische Utensilien gefunden.

„Aufgrund der Mengen der sichergestellten Drogen und der gefundenen Utensilien deutet vieles darauf hin, dass der 32-jährige kosovarische Staatsangehörige damit schwunghaften Handel trieb“, erklärt der Polizei-Sprecher. Unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein wurde der Tatverdächtige von den Ermittlern der Kripo Mühldorf am Sonntag wegen des Haftbefehls dem Ermittlungsrichter vorgeführt, den dieser bestätigte. Der 32-Jährige wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. ksl