Aktion „Bayern mobil – sicher ans Ziel“

Mehr Unfälle – weniger Tote: Polizei zieht Bilanz für den Süden Oberbayerns

Von: Sandra Hefft

Teilen

Mehr Unfälle, aber weniger Tote – so lautet die Bilanz des Polizeipräsidiums Oberbayern-Süd für 2021. © Julian Stratenschulte/dpa (Symbolbild)

Landkreis – 2021 hat es im Bereich des Polizeipräsidiums Oberbayern-Süd weniger Tote, aber mehr Unfälle gegeben. Auch Corona wirkt sich immer noch aus.

Mehr Unfälle als 2020, dafür aber weniger Verkehrstote hat es 2021 auf den Straßen des Zuständigkeitsgebiets des Polizeipräsidiums Oberbayern-Süd gegeben. Diese Ergebnisse der Verkehrsunfallbilanz 2021 decken sich mit der bayerischen Unfallstatistik, die Innenminister Joachim Herrmann parallel vorgestellt hat.

Der jahrelang steigende Trend bei Unfällen fand mit dem Beginn der Corona-Pandemie im Jahr 2020 einen jähen Abbruch. Mit der Sorge um die Gesundheit, mehr Homeoffice und Kontaktbeschränkungen fanden schlichtweg weniger Fahrten statt.

Über 7.000 Menschen bei Unfällen verletzt

40.182 Unfälle gab es laut Polizeipräsidium im Jahr 2019. 2020 brach dieser Wert auf 33.492 ein. Mit 34.819 Unfällen ist 2021 zwar wieder ein leichter Anstieg um 4 Prozent festzustellen, aber: „Der Wert bedeutet den zweitniedrigsten in den vergangenen zehn Jahren“, berichtet das Polizeipräsidium Oberbayern-Süd.

Mit 77 Verkehrstoten kam 2021 im Straßenverkehr ein Mensch weniger ums Leben als noch im Jahr zuvor. Auch dies ist der zweitniedrigste Wert der vergangenen zehn Jahre. Zum Vergleich: 2015 verloren 72 Menschen ihr Leben, 2011 sogar 119. Bayernweit starben 2021 41 Menschen weniger (minus 8,5 Prozent). Bei Unfällen verletzt wurden 7.066 Menschen (plus 1,3 Prozent).

Weniger alkoholbedingte Unfälle

Die Ursache für nahezu ein Viertel der Verkehrsunfalltoten sieht das Präsidium in überhöhte beziehungsweise nicht angepasster Geschwindigkeit. Raser waren zudem für 1.344, zum Teil schwer verletzte Verkehrsteilnehmer verantwortlich.

Bei alkoholbedingten Unfällen hat es laut Statistik einen erfreulichen Rückgang um 2 Prozent (2021: 579 Unfälle) gegeben. „Die Alkoholbeeinflussung gehört aber nach wie vor zu den Hauptursachen bei schweren Unfällen mit Verletzten oder Getöteten. Zwei Personen starben und 369 erlitten Verletzungen, weil betrunkene Fahrer am Steuer saßen“, erklärt das Präsidium.

Mehr Unfälle mit Fußgängern und Senioren

Kein Verständnis hat Innenminister Joachim Herrmann für Gurtmuffel. Dieser vermeidbare Leichtsinn habe 2021 59 Menschen in Bayern das Leben gekostet – fast ein Drittel mehr als im Vorjahr (44).

Stark abgenommen hat 2021 die Zahl der unfallbeteiligten Radfahrer (2.406, minus 12,7 Prozent). Wurden 2020 noch 14 Radfahrer getötet, waren dies 2021 acht (minus 42,9 Prozent). Dagegen hat es mehr Unfälle mit Beteiligung von Fußgängern, Motorradfahrern, Senioren, jungen Erwachsenen und auch auf dem Schulweg gegeben. So waren Fußgänger wieder häufiger an Unfällen beteiligt (plus 1,3 Prozent auf 453) und es wurden mehr Fußgänger verletzt (plus 8,2 Prozent auf 316). Die Zahl der Getöteten stieg von vier auf zehn.

Zahl der Schulwegunfälle gestiegen

Zu den Hauptrisikogruppen zählen auch Motorradfahrer. 1.006 Biker waren 2021 in einen Unfall verwickelt (2020: 939, plus 7,1 Prozent). Dabei wurden 851 Fahrer und/oder Mitfahrer verletzt (plus 6,6 Prozent). Getötet wurden 17 Menschen (Vorjahr 23).

Stark stieg auch die Zahl der Schulwegunfälle (2020: 37, 2021: 56), „wobei aber zugleich die Anzahl der dabei verletzten Schüler von 62 auf 58 zurückging“, erklärt das Präsidium. 52 der Schüler wurden leicht verletzt. Auf dem Schulweg wurde kein Kind getötet.



Aktion „Bayern mobil – sicher ans Ziel“

Bei den unfallbeteiligten Senioren stellt die Polizei eine negative Entwicklung bei der Gesamtunfallzahl (2020: 3.604 Unfälle, 2021: 3.667) und bei den getöteten Senioren (2020: 23 Getötete, 2021: 26 Getötete) fest. Dafür wurden weniger Senioren verletzt (2020: 1.124 Verletzte, 2021: 1.087). Auch bei den jungen Erwachsenen (18 bis 24 Jahre) hat es mehr Unfälle und Verletzte gegeben. Die Zahl der Verkehrs­toten sank hier aber massiv von 13 auf vier. 2019 waren es noch 15.

Damit die Zahl der Unfälle auf Bayerns Straßen auch künftig sinkt, hat das bayerische Innenministerium heuer ein neues Verkehrssicherheitsprogramm 2030 „Bayern mobil – sicher ans Ziel“ auf den Weg gebracht. Die Schwerpunkte liegen in den Bereichen Prävention, zum Beispiel durch Infoveranstaltungen, und Verkehrsüberwachung. „Wir werden unsere Maßnahmen für mehr Verkehrssicherheit auch 2022 hoch engagiert umsetzen“, sagt Innenminister Herrmann. she