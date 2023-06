Betrunkene Brummifahrer auf der Autobahn: Lastwagen rammt Leitplanke bei Irschenberg

Von: Fridolin Thanner

Die Autobahnpolizei hat betrunkene Lastwagenfahrer aus dem Verkehr gezogen (Symbolbild). © Jonas Güttler/dpa/Symbolbild

Landkreis – Zwei stark betrunkene Lastwagenfahrer hat die Polizei von der Autobahn bei Holzkirchen geholt. Sie konnten nicht mal mehr geradeaus fahren.

Am Freitag (16. Juni) ist ein Lastwagen sogar in eine Leitplanke gekracht. Wie die Autobahnpolizei Holzkirchen berichtet, meldete ein Verkehrsteilnehmer um 18.25 Uhr dem Polizeinotruf einen Lastwagen, der „starke Schlangenlinien“ auf der A8 in Richtung München fuhr. Schon vor dem Irschenberg hatte er die rechte Leitplanke gerammt.

Eine Streife der Autobahnpolizeistation Holzkirchen hat den Lastwagen dann an der Raststätte Holzkirchen Nord kontrolliert. „Der Grund für das auffällige Fahrverhalten des LKWs war schnell offensichtlich“, berichtet die Polizei. Der Fahrer, ein 46-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm roch stark nach Alkohol.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht, er ergab laut Polizei „einen Wert von weit jenseits der 1,6 Promille, der absoluten Fahruntüchtigkeit“. Der Brummi durfte natürlich nicht mehr weiterfahren. Die Beamten stellten den Führerschein des 46-Jährigen sicher, zudem wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Gegen den Berufskraftfahrer wird nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie Unfallflucht ermittelt.

Ärger hat auch ein 62-Jähriger aus Litauen und darf ebenfalls erst mal kein Kraftfahrzeug mehr auf deutschen Straßen bewegen, wie die Autobahnpolizei deutlich macht. Der Mann fuhr am Samstagnachmittag (17. Juni) in starken Schlangenlinien auf der A8 Richtung Salzburg. Gegen 15:50 Uhr wählten Verkehrsteilnehmer den Notruf und meldeten den Lastwagen, „der große Probleme hatte, seine Fahrspur zu halten“, wie es im Polizeibericht heißt. „Der auf zwei Etagen mit Neuwägen beladene Autotransporter aus Litauen kam immer auf den mittleren Fahrstreifen und nach rechts auf den Seitenstreifen.“

Eine Streife der Autobahnpolizei Holzkirchen konnte den 62-jährigen Fahrer am Autobahnparkplatz Seehamer See einer Kontrolle unterziehen. Auch hier war der Grund für die gefährdende Fahrt schnell klar: „Der Fahrer schwankte stark und der Alkoholgeruch schlug den Beamten sofort entgegen. Nach einigen Anläufen zeigte das Messgerät einen Wert von ungefähr 1,7 Promille“, teilt die Polizei mit.

Den Mann erwartet nun eine Anzeige aufgrund Trunkenheit im Verkehr. Sollten Verkehrsteilnehmer durch die Fahrweise des Autotransporters gefährdet worden sein, bittet die Autobahnpolizei Holzkirchen darum, dass sich die Betroffene unter der Telefonnummer 08024/90730 bei der Autobahnpolizeistation melden.