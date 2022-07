Tötungsdelikt in Burghausen: Mann (32) auf offener Straße niedergeschossen

Polizisten untersuchen den Tatort vor der Spielhalle in Burghausen. © Sven Hoppe/dpa

Burghausen – Tödliche Schüsse hat es am Donnerstagabend vor einer Spielhalle in Burghausen gegeben. Der mutmaßliche Täter ist mittlerweile in Gewahrsam.

Am Donnerstagabend (14. Juli) wurde ein 32-Jähriger im Burghauser Gewerbegebiet Lindach vor einer Spielhalle niedergeschossen. Der bewaffnete Schütze flüchtete zunächst mit einem Pkw. „Für das Opfer kam trotz sofortigen Notrufs und aller notärztlicher Bemühungen jede Hilfe zu spät“, teilt Polizei-Sprecher Martin Emig vom Polizeipräsidium Oberbayern-Süd mit.

In der Folge fahndete die Polizei mit unzähligen Einsatzkräften in Oberbayern sowie im benachbarten Niederbayern und Oberösterreich nach dem geflüchteten Täter. Gleichzeitig übernahm die Kripo Mühldorf am Inn unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein die Ermittlungen am Tatort. „Im Rahmen der grenzüberschreitenden Fahndung konnte der mutmaßliche Schütze gegen 1.30 Uhr von der österreichischen Polizei vorläufig festgenommen werden“, erläutert der Polizei-Sprecher.

Mutmaßlicher Schütze flüchtet mit BMW

Kurz nach 20.30 Uhr erreichte die Polizeieinsatzzentrale ein Notruf aus dem Gewerbegebiet Burghausen-Lindach, nachdem dort unmittelbar zuvor ein Mann vor einer Spielhalle niedergeschossen worden war. Nahestehende Passanten konnten sich in Sicherheit bringen, während der mutmaßliche Schütze mit einem BMW in unbekannte Richtung flüchtete.

Trotz aller notärztlicher Bemühungen kam für das 32-jährige Opfer jede Hilfe zu spät. Der Mann starb noch vor Ort. Nach dem geflüchteten Täter fahndete die Polizei in der Folge mit starken Kräften im Landkreis Altötting sowie im benachbarten Niederbayern und Oberösterreich. Dazu wurden zwischenzeitlich mehrere Kontrollstellen und Straßensperren errichtet. Auch ein Polizeihubschrauber war an den Fahndungsmaßnahmen beteiligt.

Vor der Spielhalle in Burghausen wurde der Mann erschossen. © Sven Hoppe/dpa

Unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein übernahm die Kriminalpolizeistation Mühldorf am Inn die Ermittlungen am Tatort. „Zum Motiv und weiteren Hintergründen der Tat können derzeit aus ermittlungstaktischen Gründen keine Angaben gemacht werden“, erklärt der Polizei-Sprecher.

80 Einsatzkräfte vor Ort in Burghausen

Etwa 80 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Burghausen, Burgkirchen und Raitenhaslach sowie der Kreisbrandinspektion Altötting unterstützten die Ermittlungsmaßnahmen der Kripo, indem sie den Tatort absperrten und ausleuchteten. Das Technische Hilfswerk übernahm in der Folge diese Unterstützungsmaßnahmen der Feuerwehr.

In den frühen Freitagmorgenstunden konnte der flüchtige und dringend Tatverdächtige im benachbarten Oberösterreich gegen 1.30 Uhr durch Einsatzkräfte der österreichischen Polizei vorläufig festgenommen werden. „Der Mann befindet sich im Gewahrsam der österreichischen Behörden“, berichtet der Polizei-Sprecher. „Eine Gefahr für die Bevölkerung besteht nicht mehr.“ ksl