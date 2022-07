Am Kreisverkehr in Miesbach: Notarztfahrzeug prallt gegen Pkw

Ein Notarztfahrzeug ist in Miesbach mit einem Auto kollidiert. © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Miesbach – Zu einem Unfall zwischen einem Krankenwagen und einem Auto ist es am Dienstag im Kreisverkehr in Miesbach gekommen. Dieser musste gesperrt werden.

Am Dienstag (12. Juli), kurz nach 9 Uhr, ereignete sich ein Unfall mit Sachschaden in Miesbach, bei dem ein Notarztfahrzeug beteiligt war. „Der 62-jährige Fahrer fuhr mit Sondersignalen durch den Kreisverkehr am Ortsausgang in Richtung Irschenberg und kollidierte mit dem Pkw einer 26-Jährigen aus Weyarn, welche sich ebenfalls im Kreisverkehr befand“, teilt die Polizeiinspektion Miesbach mit. „In der Folge des Zusammenstoßes prallte das Notarztfahrzeug gegen die Beschilderung auf einer Verkehrsinsel.“

Bei dem Unfall wurden keine Personen verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von zirka 15.000 Euro. Der Kreisverkehr musste zum Zwecke der Unfallaufnahme und Abschleppung der Fahrzeuge kurzzeitig gesperrt werden, weshalb es zu Verkehrsbehinderungen kam. ksl