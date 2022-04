Viele Bergunfälle: Polizei warnt vor Gefahren im alpinen Gelände

Die Nordseite des Sonnenberggrats in Unterammergau ist noch von Schnee und Eis bedeckt. © PP OBS

Landkreis – Die Bergführer der Polizei warnen vor Unfällen wie in der Vergangenheit oft passiert. In den Alpen herrsche noch Winter, was bei Schnee und Eis tückisch werden kann.

55 Menschen – und damit so viele wie noch nie zuvor – verloren 2021 ihr Leben im alpinen Gelände, teilt Sprecher Stefan Sonntag vom Polizeipräsidium Oberbayern-Süd mit. Auch 2022 mussten bereits wieder 16 tödliche Bergunfälle verzeichnet werden. Die Polizeibergführer der Alpinen Einsatzgruppe (AEG) des Polizeipräsidiums Oberbayern-Süd warnen deshalb vor den Gefahren, welche die aktuell noch herrschenden winterlichen Verhältnisse in den Bergen mit sich bringen.

Alleine drei Menschen verloren in den vergangenen Wochen in Unterammergau am Sonnenberggrat ihr Leben bei tragischen Bergunfällen:

Ein 41 Jahre alter Mann aus dem Landkreis Rosenheim stürzte dort am 21. März rund 200 Meter tief in den Tod.

Nur acht Tage später fanden Suchmannschaften von Bergwacht und Polizei am 29. März dort zwei weitere tödlich verunglückte Menschen. Unterhalb des Sonnenberggrats wurde der Leichnam eines zunächst vermissten Bergwanderers (51) aus München gefunden und ganz in der Nähe der Fundstelle eine zweite tote Person. Es handelte sich dabei um einen 48-jährigen Mann aus Ingolstadt.

„Beide Bergwanderer dürften unabhängig voneinander verunglückt sein“, erklärt der Polizei-Sprecher. „Ursächlich für diese tragischen Unglücksfälle waren nach aktuellem Stand der Ermittlungen der Polizei die immer noch herrschenden winterlichen Verhältnisse in den Bergen.“ Dies gelte für den gesamten Bereich der Alpenkette im südlichen Oberbayern:

Während auf den Südseiten der Berge die meisten Wege schon schneefrei seien, hielten sich vor allem auf den Schattseiten noch Schnee und Eis.

Die Gefahr des Ab- oder Wegrutschens auf hartem Schnee dürfe auch auf relativ einfach zu begehenden Steigen nicht unterschätzt werden.

Neben einer geeigneten Ausrüstung wie festem Schuhwerk oder sogar Steigeisen sollten Bergwanderer auch einen Abbruch ihrer Tour überdenken, wenn die Verhältnisse kritisch erscheinen.

„Eine Warnung vor einzelnen gefährlichen Stellen im alpinen Gelände ist aufgrund der Vielzahl solcher Stellen nicht möglich“, erläutert der Polizei-Sprecher. Auch der Lawinenwarndienst Bayern kann zum Teil hilfreiche Informationen bei der Tourenplanung liefern. ksl