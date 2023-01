Schockanrufe: Betrugsmaschen werden immer perfider

Von: Sabrina Winklmaier

Vor allem ältere Personen sind von den Betrugsmaschen betroffen (Symboldbild). © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Landkreis – Vermehrt kam es in den letzten Wochen zu betrügerischen Schockanrufen. Das Polizeipräsidium warnt deshalb erneut vor der räuberischen Betrugsmasche und gibt nützliche Tipps und Hinweise für eine solche Notsituation.

„Hallo, hier ist die Polizei. Ihr Sohn/Ihre Tochter sitzt neben mir und hat einen schweren Verkehrsunfall verursacht, bei dem ein Kind gestorben ist. Es droht eine Gefängnisstrafe, es sei denn, es kann eine Kaution gezahlt werden“. Mit diesem Schockanruf wurden in den vergangenen Wochen viele Bürger verängstigt, so ein Bericht des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd. Die verlangte Kaution belaufe sich meist im fünfstelligen Bereich, so das Präsidium weiter.

Die Masche der Trickbetrüger geht meistens auf, die Opfer sind im ersten Moment so überrumpelt und geraten in Panik, dass sie sofort kooperieren und auf den Betrug hereinfallen. Schnell werden Namen der Kinder genannt, die die Betrüger dann ins Gespräch einbauen, um alles noch realer wirken zu lassen. Hinzu kommt lautes Weinen und Schluchzen von dem vermeintlichen Angehörigen im Hintergrund.

Die Polizei warnt deshalb erneut vor der Betrugsmasche, bei der vor allem ältere Bürger betroffen sind. Da die Geschichte mit den vermeintlichen Enkelkindern, die in einer finanziellen Notlage wären und deshalb umgehend viel Geld bräuchten, bereits zu bekannt ist, versuchen es die Betrüger jetzt mit dieser Taktik.

Am Donnerstag, 5. Januar, fielen zwei Personen aus dem Landkreis Traunstein Trickbetrügern zum Opfer. Um einen Angehörigen vor einer Gefängnisstrafe zu bewahren, wurden die beiden Opfer nach Salzburg geordert und übergaben dort Bargeld im hohen fünfstelligen Bereich. Auch im Berchtesgadener Land übergab eine ältere Person einen niedrigen fünfstelligen Betrag einem sogenannten „Abholer“. Die Kriminalpolizei übernahm unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein die Ermittlungen, insgesamt wurde in den letzten Wochen Bargeld im sechsstelligen Bereich übergeben.

Damit sich diese Betrugsfälle nicht noch mehr häufen, rät das Polizeipräsidium Oberbayern Süd, sich nicht unter Druck setzen zu lassen, auch nicht durch augenscheinlich dringende Ermittlungen. Auch die Auskunft über Hab und Gut am Telefon sollen nicht preis gegeben werden. Immer sofort auflegen, falls man nach finanziellen Mitteln gefragt wird. Sollte man einen solchen Anruf erhalten, niemals die angezeigte Nummer zurück rufen und den Notruf 110 wählen. Der Polizei auch bei einem Betrugsversuch umgehend Bescheid geben und Angehörige und Verwandte vorwarnen.