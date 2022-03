Polling: 35-Jähriger schießt auf Polizei – Festnahme durch Spezialeinsatzkräfte

Von: Sandra Hefft

Spezialeinsatzkräfte nahmen den Mann fest.

Polling – Ein psychisch auffälliger 35-Jähriger hat am Montag in Polling auf Polizisten geschossen. Er wurde von Spezialeinsatzkräften festgenommen.

Rund 170 Polizeibeamte des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd und von Unterstützungskräften anderer Verbände waren am Montag (14. März) in Polling (Landkreis Weilheim-Schongau) im Einsatz. Ein 35-jähriger Mann, der sich laut Polizei offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation befand, hatte gegen 15.10 Uhr in einem Wohnanwesen in Polling mit einer Waffe zunächst sich selbst bedroht und später Schüsse auch in Richtung der Polizeibeamten abgegeben, die sich im Umfeld des Hauses befanden.

Die Polizei räumte die Nachbaranwesen, richtete Verkehrssperrungen ein und umstellte mit starken Kräften das Haus, in dem sich der 35-Jährige befand. Neben besonders geschulten Beamten des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd, welche den Kontakt mit dem Mann aufnehmen sollten, wurden auch Spezialeinsatzkräfte der Bayerischen Polizei hinzugezogen.

Um kurz nach 17 Uhr erfolgte der Zugriff von Spezialeinsatzkräften (SEK) im Haus. Weil der 35-Jährige dabei auf die Beamten zielte, kam es auch seitens der Beamten zum Gebrauch der Schusswaffe. Der 35-Jährige wurde dabei an einer Hand getroffen und verletzt. Er konnte überwältigt und festgenommen werden und kam in ein Krankenhaus. Dort wird er seitdem von der Polizei bewacht.

Die Ermittlungen gegen den 35-Jährigen wegen Bedrohung führt die Kriminalpolizeiinspektion Weilheim unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II. Bei der Durchsuchung des Wohnhauses des 35-Jährigen stellte die Kripo zwei Waffen sicher, es handelt sich dabei um eine Schreckschuss- und eine Druckluftwaffe.

Die Prüfung der Rechtmäßigkeit des polizeilichen Schusswaffengebrauchs übertrug die Staatsanwaltschaft, wie in solchen Fällen vorgesehen, dem Bayerischen Landeskriminalamt. she