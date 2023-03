Pumptrack in Fischbachau: Initiative will 33.000 Euro sammeln

Von: Fridolin Thanner

Attraktiv für alle auf Rädern und Rollen: So in etwa könnte der Pumptrack in Lehenpoint aussehen, Details wie die Auffahrtsrampen stehen noch nicht fest. © Grafik: Firma Trailements

Fischbachau – Der erste Anlauf für den Pumptrack in Fischbachau ist etwas her. Umso schneller scheint es nun zu gehen: Die Aktion zur Finanzierung läuft richtig gut.

Die Kosten sind gestiegen, doch es sieht ganz danach aus, dass der Bau des Pumptracks in Lehenpoint, gegenüber des Barfußpfads, bald beginnen kann und Fischbachau eine neue Attraktion bekommt. Der Anstoß kam 2019 von der damals neunjährigen Fabienne Nadjar. Der Gemeinderat war schnell überzeugt, doch die Realisierung lässt weiter auf sich warten.

Die Kosten, ursprünglich war mit 80.000 Euro gerechnet worden, liegen jetzt bei 113.000 Euro. 40.000 Euro bezahlt die Gemeinde, nochmal so viel gibt‘s aus dem Leader-Fördertopf. Das fehlende Geld wollen die Initiatoren und Unterstützer selbst zusammentragen und haben dazu auch eine Crowdfunding-Aktion mit der Raiffeisenbank im Oberland gestartet. Am vergangenen Mittwoch betrug der Spendenstand bereits knapp 21.000 Euro. Noch bis Ende April ist es möglich, auf der Plattform der Raiffeisenbank im Oberland das Projekt finanziell zu unterstützen. Diese steuert ebenfalls 2500 Euro bei.

Weitere Aktionen im März

Um weiteres Geld zu sammeln, finden verschiedene Aktionen in den kommenden Tagen statt. So finden an den Donnerstagen, 9. und 16. März, jeweils um 18.45 Uhr Zumbastunden an der Leitzachtalstraße 157 in Fischbachau statt, der Erlös fließt in das Pumptrack-Projekt. Am Samstag, 25. März, ist auf dem Fischbachauer Wochenmarkt ab 10 Uhr ein Kinderkonzert zu hören, ebenfalls zugunsten des Pumptracks.

Der soll in asphaltierter Ausführung nicht nur mit Fahrrädern, sondern auch mit Skates, Skateboards und Scootern gut befahrbar sein. Einen „Bewegungsraum für Jung und Alt, für Einheimische und Gäste“ erhoffen sich die Initiatoren. Geplant sind eine Anfänger-Runde und ein großer Rundkurs.