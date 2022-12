Übergabe an die Bürgermeister

„Radentscheid Bayern“: Stimmen auch aus dem Landkreis Miesbach

Von: Sabrina Winklmaier

Kick van Walbeek (2.v.r.) vom ADFC Miesbach überreichte zusammen mit ihren Mitstreitern der Initiative „Radentscheid Bayern“ die gesammelten Unterschriften für das Volksbegehren Miesbachs Bürgermeister Gerhard Braunmiller (Mitte). © GB

Landkreis – Rund 100.000 Menschen in Bayern haben für den Antrag auf ein Volksbegehren gestimmt. 520 kamen aus dem Landkreis Miesbach.

Von Mitte Juni bis Ende Oktober dieses Jahres konnten wahlberechtigte Bürger in allen bayerischen Gemeinden für die Zulassung eines Volksbegehrens für den Ausbau der Radinfrastruktur unterschreiben. Auch in drei Gemeinden des Landkreises Miesbach wurden Unterschriften gesammelt. Rund 100.000 Menschen in Bayern haben für den Antrag auf ein Volksbegehren gestimmt. 81 Haushamer Bürger unterzeichneten für das Begehren, in Holzkirchen waren es genau 180 Stimmen, in der Stadt Miesbach sogar 259.

„Wir sind über die breite Unterstützung im Landkreis Miesbach und in ganz Bayern für den Radentscheid begeistert.“, freute sich Kick van Walbeek vom ADFC Miesbach. Initiiert wurde der Antrag von dem Bündnis „Radentscheid Bayern“, welcher vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC), der Verkehrsclub Deutschland Landesverband Bayern (VCD) und die elf regionalen Landesentscheide (u.a. Rosenheim und Würzburg) gegründet wurde.

Ihre Ziele sind klar: Bis 2025 wollen sie den Radlverkehr in Bayern verdoppeln, sichere und schnelle Radwege schaffen und dabei die Umwelt so weit es geht schonen.



Die Fahrradmitnahme im Nah- und Fernverkehr ist dem Bündnis ein wichtiger Punkt. Wäre diese Option besser ausgebaut, würden mehr Menschen in ihrem Alltag mit dem Radl fahren, dass sind sich die Mitglieder des Bündnis, welches sich aus fünf Landesverbänden politische Parteien zusammensetzt, einig. Das heißt konkret, mehr witterungsunabhängige Fahrradabstellmöglichkeiten an Bahnhöfen und in Ortschaften, bessere Mitnahmemöglichkeiten in den Öffentlichen Verkehrsmitteln, mehr Fahrradwege zwischen den Ortschaften, unter anderem sogenannte Radschnellverbindungen.



Übergabe an die Bürgermeister

Vor Kurzem wurden die gesammelten Unterschriften für den Volksentscheid an die Bürgermeister der Gemeinden im Landkreis überreicht. Die Unterschriften werden in nächster Zeit auf ihre Gültigkeit geprüft und dann weiter an das Innenministerium geleitet, die über die Zulassung für das Volksbegehren abstimmen wird.



„Wir wünschen uns, dass die Staatsregierung den Willen der Bürger ernst nimmt und mit einem Radgesetz endlich den notwendigen Rahmen für eine echte Radverkehrsförderung schafft“, hofft van Walbeek für das weitere Vorgehen. sw