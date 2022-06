Raiffeisenbank im Oberland zieht positive Bilanz und zahlt Dividende

Von: Fridolin Thanner

Präsentierten gute Zahlen: die Vorstände der Raiffeisenbank im Oberland (v.l.) Manfred Gasteiger, Manfred Klaar, Vorstandsvorsitzender Hansjörg Hegele und Johannes Paul. © Thanner

Miesbach – Die Raiffeisenbank im Oberland zieht Bilanz für 2021. Bis Herbst 2022 soll eine besondere Marke erreicht werden.

„Solange der Kunde die Geschäftsstellen nutzt, sind wir vor Ort.“ Die Raiffeisenbank im Oberland hält an ihren Filialen fest, wie Vorstandsvorsitzender Hansjörg Hegele bei der Bilanz-Pressekonferenz vergangene Woche klar machte. „Wir fühlen uns in unserer Struktur wohl“, ergänzte Vorstandskollege Manfred Klaar. Die Bank setzt weiter auf die Kontakte vor Ort und Nähe zum Kunden. Die Strategie ist erfolgreich, wie die präsentierten Zahlen zeigen. „2021 war ein sehr gutes Kreditjahr für uns“, sagte Hegele.

Die wichtigsten Fakten:

Die Kundenkredite summierten sich auf 1,125 Milliarden Euro, was einem Plus von 97 Millionen gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Auch bei den Kundeneinlagen ging es nach oben – um 3,6 Prozent auf 1,104 Milliarden Euro.

Das betreute Kundenvolumen wuchs um 269 Millionen auf 3,295 Milliarden Euro.

Der Jahresüberschuss blieb mit 3,3 Millionen Euro etwas hinter dem Vorjahresergebnis von 3,7 Millionen Euro zurück. Geschuldet ist das mitunter dem global niedrigen Zinsniveau.

Als Bilanzgewinn weist die Raiffeisenbank im Oberland gut 1,2 Millionen Euro aus, worüber sich nicht zuletzt die Anteilseigner freuen dürfen.

Sie erhalten 2 Prozent (436.000 Euro) Dividende und sollen am Wachstum sowie den guten Zahlen teilhaben.

„Wir sind eine der größten Personenvereinigungen in der Region“, machte Vorstand Manfred Gasteiger deutlich – und das Ende ist noch nicht erreicht. Derzeit hat die Genossenschaftsbank 19.390 Mitglieder. Bis Herbst wird die 20.000-Marke angepeilt. Nachdem lange gebremst wurde, ist es aufgrund des Wachstums nun wieder möglich, Mitglied und damit Miteigentümer mit einem Anteil bis 5.000 Euro zu werden.

Wohnungsmarkt im Oberland entlasten

Wie Hegele berichtete, sei das Interesse am Eigenheim ungebrochen, den weiterhin steigenden Preisen zum Trotz. Aufgrund derer kommt es zwar vor, dass Bauherren ihre Pläne doch verwerfen, aber finanzkräftige Investoren legen ihr Geld in Immobilien an, benötigen dafür aber oftmals keine Kredite. Da kommen durchaus Veränderungen auf die Raiffeisenbank zu, was aber noch keine Probleme bereitet, wie die Zahlen belegen.

Allerdings, das wurde auch deutlich, sind sich die Vorstände der gesellschaftlichen Problematik durch die immensen Immobilienpreise bewusst. Hegele und seine Kollegen wollen zu etwas Entlastung des Wohnungsmarktes beitragen. 60 Liegenschaften besitzt die Raiffeisenbank im Oberland. In einigen werden nun Mietwohnungen geschaffen.

In 15 Geschäftsstellen mit Personal vor Ort

„Bei den Krediten“, sagte Johannes Paul, „gab es praktisch keine Ausfälle.“ Wie er klar machte, wird immer gut finanziert. Das Risiko sei gering. Dazu trage wiederum der oft persönliche Kontakt zwischen Kunden und Beratern bei. „Das Wichtigste ist, dass sich die Leute kennen“, weiß Paul. „Persönlich und digital – wir bieten beides an“, sagte Gasteiger. In ihrem Geschäftsbereich, den Landkreisen Miesbach und Bad Tölz-Wolfratshausen, hat die Raiffeisenbank im Oberland in 15 Geschäftsstellen Personal vor Ort. Mit 340 Mitarbeitern, davon 15 Auszubildende, ist die Raiffeisenbank im Oberland auch ein großer Arbeitgeber.

Ebenso werden drei Warenhäuser in Warngau, Lenggries und Thanning erfolgreich betrieben. 37 Millionen Euro Umsatz und 1,7 Millionen Euro Gewinn stehen für 2021 zu Buche. Das Warengeschäft sei hoch attraktiv und wirtschaftlich ein enormer Faktor, betonte Vorstand Manfred Gasteiger. ft