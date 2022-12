Raiffeisenbank im Oberland unterstützt Projekte in der Region

Von: Fridolin Thanner

Über die erfolgreiche Unterstützung ihrer Crowdfunding-Projekte freuen sich (v.l.) Robert Blöchinger (SV Parsberg), Florian Butzenberger (TSV Weyarn), Melanie Niedermeier und Bettina Riedl (Caritas Kinderhaus Farbenfroh), Manfred Klaar (Raiffeisenbank im Oberland), Siegfried und Thomas Faltlhauser (Förderkreis Miesbach, Abenteuer-Inklusionsspielplatz). © Fridolin Thanner

Miesbach/Landkreis – Mit der Initiative „Viele schaffen mehr“ unterstützt die Raiffeisenbank im Oberland über Crowdfunding Vorhaben von Vereinen und Institutionen in der Region.

Der Genossenschaftsgedanke der Raiffeisenbanken zeigt sich auch in einem bestimmten Unterstützungsprojekt. Mit der Initiative „Viele schaffen mehr“ unterstützt die Raiffeisenbank im Oberland über Crowdfunding Vorhaben von Vereinen und Institutionen in der Region. Seit ein paar Jahren fließt Geld über diese Plattform.

Vor vier Jahren wurden die ersten Schecks in Miesbach überreicht, seither hat die Bank verschiedene Projekte unterstützt – und auch heuer durften sich Vereine und Einrichtungen über Zuschüsse freuen, vier Vertreter kamen vor Kurzem bei der Raiffeisenbank in Miesbach zusammen. So bedankten sich Siegfried und Thomas Faltlhauser im Namen des Förderkreises Miesbach bei Raiffeisenbank-Vorstand Manfred Klaar für die Unterstützung des Abentuer-Inklusionsspielplatzes, der am Nordgraben entstehen soll. Hier kamen über das Crowdfunding bislang 8378 Euro zusammen, der Zuschuss der Raiffeisenbank beträgt 2500 Euro – das Maximum, das je Projekt zur Verfügung steht. Die Vereine müssen sich anmelden, ihre Vorhaben auf der Plattform vorstellen und dafür Unterstützer gewinnen.

Die Raiffeisenbank verdoppelt die Spenden bis zu einem Gesamtbetrag von 2500 Euro. Der kommt hinzu, wenn die Vereine damit ihre angegebenen Zielsummen erreichen. Beim Förderkreis waren es 7500 Euro, die Marke wurde also locker geknackt. Ebenso vom Caritas Kinderhaus Farbenfroh in Irschenberg. Leiterin Melanie Niedermeier und Bettina Riedl hatten 15.000 Euro als Ziel angegeben, 18.703 Euro kamen mit dem den 2500 Euro der Raiffeisenbank zusammen. Das Geld fließt in den Bau eines Bewegungsparcours für alle Alters- und Entwicklungsstufen im Garten des Kinderhauses.

Ebenfalls erfolgreich waren die Crowdfundingprojekte des SV Parsberg und des TSV Weyarn. Ersterer sammelte Geld für den Bau eines Beachvolleyballplatzes auf seinem Gelände. Und in Weyarn benötigte der TSV Geld, um seine Flutlichtanlage am Fußballplatz auf energiesparende LED-Leuchtmittel umzurüsten. ft