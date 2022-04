Neuer Einkaufsmarkt in Neuhaus: Termin für Eröffnung steht

Teilen

Die Rodungsmaßnahme für den Einkaufsmarkt in Schliersee-Neuhaus wurden von einer Biologin begleitet. © Weber

Schliersee – Der Gemeinderat Schliersee genehmigt den Bebauungsplan für den neuen Rewe in Neuhaus. Kritik gab es an bereits durchgeführten Baumfällungen.

Nachdem er für bestimmte Fachbehörden nochmals ausgelegt wurde, lag den Schlierseer Gemeinderäten in ihrer jüngsten Sitzung im Bürgersaal des Heimatmuseums erneut der vorhabenbezogene Bebauungsplan für den Rewe-Markt an der Ecke Josefstaler/Dürnbachstraße in Neuhaus vor.



Der Bebauungsplan war nach einem Beschluss in der Februarsitzung nochmals für verschiedene Fachbehörden ausgelegt worden. Diese Stellungnahmen beispielsweise der Straßenbaubehörde und der Vivo waren schnell abgearbeitet. Das Gremium beschloss den Bebauungsplan mit einer Gegenstimme von Sibylle Strack-Zimmermann (Grüne) als Satzung.

Baumfällungen sorgen für Kritik

Sie hatte schon bei früheren Sitzungen deutlich gemacht, dass ihr das Vorhaben viel zu groß sei. Diesmal machte sie ihrem Ärger erneut Luft: „Ich hasse es, dass so viele Bäume gefallen sind“, sagte sie und machte ihren Ratskollegen den Vorwurf, dass das alles einfach hingenommen werde.

Bürgermeister Franz Schnitzenbaumer widersprach: „Von dem ersten Entwurf bis jetzt ist einiges verändert worden.“ Sogar die Untere Naturschutzbehörde habe zugestimmt. Der Einkaufsmarkt werde sich gut einfügen und das Vorhaben diene der Gemeinschaft.

Neuhauser droht mit rechtlichen Schritten

„Eine Abholzung ist immer traurig“, sagte er, aber es werde Ersatzpflanzungen geben und einen Grünordnungsplan, um das Ganze so erträglich wie möglich zu machen. Die Bäume stehen zu lassen, war keine Option, da das Wurzelwerk beschädigt werde und die Bäume dann nicht mehr standfest seien. Zuvor hatte Bauamtsleiterin Birgit Kienast berichtet, dass die Rodungsmaßnahme durch eine Biologin begleitet worden ist und die Abholzung erst stattgefunden hat, nachdem die Bäume freigegeben wurden.

Ein Neuhauser hatte sich per Brief an die Gemeinderäte gewandt und aus Gründen des Naturschutzes mit rechtlichen Schritten gedroht. „Rechtliche Schritte auf dem Verwaltungsrechtsweg können immer passieren“, sagte Franz Schnitzenbaumer. Die Einwände des Neuhausers seien jedoch nicht fristgerecht und in der letzten Auslegung nicht rechtskonform gewesen.

Datum für Fertigstellung des Rewe genannt

Er betonte nochmal, dass die Öffentlichkeit ausreichend beteiligt worden sei. Alle Einwände, Bedenken und Anregungen wurden aufgenommen. „Wir wissen, dass das trotzdem noch ein langer Weg werden wird“, sagte der Bürgermeister und wies auf derzeitige Lieferengpässe bei Baustoffen hin.

Projektplaner Dieter Aue freute sich sichtlich über den Beschluss und bedankte sich für die konstruktive Zusammenarbeit. „Ich bin guter Dinge“, sagte er und rechnet damit, noch vor dem Winter die Kellerdecke fertigstellen zu können. Er hofft auf eine Eröffnung des Einkaufsmarkts zu Weihnachten 2023. Auch die Bewohner sollen noch vor Weihnachten 2023 ihre Wohnungen beziehen können. jw