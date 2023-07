Rohrdorf: Migranten in Lastwagen entdeckt – Seit Tagen zwischen Paletten und eigenen Fäkalien

Beamte der Bundespolizei sichern Spuren auf der Ladefläche. In dem Lkw-Auflieger waren zwei afghanische Migranten offenbar längere Zeit unter höchst gefährlichen Umständen und unmenschlichen Bedingungen zwischen der Ladung unterwegs.

Auf der Flucht vor den Taliban

Von Sandra Hefft

Rohrdorf – Am Freitagmorgen hat ein Lkw-Fahrer an der Tank- und Rastanlage Samerberg Nord (A8) nahe Rohrdorf Klopfgeräusche aus seinem Auflieger wahrgenommen. Sie kamen von zwei Migranten, die Polizei ermittelt.

Am Freitagmorgen (28. Juli) hörte ein Lastwagenfahrer während einer Pause an der Tank- und Rastanlage Samerberg Nord an der Autobahn A8 nahe Rohrdorf Klopfgeräusche aus seinem Auflieger. Der Mann wählte sofort den Notruf.

„Auf der Ladefläche befanden sich zwei Migranten zwischen der Palettenladung. Den Angaben zufolge mussten sie dort schon seit Mittwochnacht ausharren“, erklärt die Bundespolizeiinspektion Rosenheim. Diese ermittelt wegen Einschleusens von Ausländern unter unmenschlichen und höchst gefährlichen Bedingungen.

Nachdem eine alarmierte Streife der Verkehrspolizei eingetroffen war, öffnete der bulgarische Fahrzeugführer den Auflieger. Die Beamten entdeckten, dass sich zwei Personen zwischen der Ladung befanden. „Offenkundig hatten sie zuvor durch ihr Klopfen auf sich aufmerksam machen wollen“, heißt es im Bericht. Die jungen Männer gaben laut Polizei zu verstehen, dass sie ursprünglich aus Afghanistan stammen. Ausweisen konnten sie sich aber nicht. Für die weitergehenden Ermittlungen wurde die für Schleusungsdelikte zuständige Bundespolizei hinzugezogen.

Die beiden Afghanen, 18 und 20 Jahre alt, erklärten mithilfe von Dolmetschern bei der grenzpolizeilichen Befragung, vor der Zwangsrekrutierung durch die Taliban aus der Heimat geflohen zu sein. In der Türkei hätten sie sich Schleusern anvertraut, die sie gegen Bezahlung nach Serbien gebracht hätten. Für 1300 Euro pro Person sollte es dann auch nach Deutschland weitergehen.

Mittwochnacht habe sie ein unbekannter Mittelsmann zu dem Lkw gelotst und ihnen den Einstieg ermöglicht. „Sie mussten sich in einen schmalen Zwischenraum zwischen einer Wand des Aufliegers und der Ladung zwängen“, heißt es im Bericht.

Der Fahrer habe hiervon nichts mitbekommen. Während der Fahrt sei ihnen nichts Anderes übriggeblieben, als ihre Notdurft auf der Ladefläche zu verrichten. Irgendwann begannen sie, durch Rufen und Klopfen auf sich aufmerksam zu machen.

Ermittlungen gegen Schleuser

Die Ermittler haben den Fahrer des Sattelzugs als Zeugen vernommen. „Er konnte nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen die Fahrt mit dem Lkw fortsetzen“, erklärt die Polizei. Beide Geflüchtete wurden einer Aufnahmestelle für Flüchtlinge zugeleitet. Der Rosenheimer Bundespolizei zufolge ist davon auszugehen, dass eine kriminelle Bande die Schleusung, einschließlich der lebensgefährlichen und unmenschlichen Etappe zwischen der Ladung im Auflieger, organisiert hat. „Auf sie konzentrieren sich die andauernden Ermittlungen“, teilt die Polizei mit.