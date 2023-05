Fauna-Flora-Habitat sorgt bei Grundstückseigentümern für viel Kritik

Von: Sabrina Winklmaier

Ein nicht immer einfaches Gespräch hatten Stefan Kramer (3.v.l.) und seine beiden Kollegen Christoph Meder (l.) und Katharina Eberl (2.v.l.) von der Forstverwaltung Holzkirchen. Mit den Grundstückseigentümern diskutierten sie über das neue FFH-Gebiet im Leitzachtal. © Sabrina Winklmaier

Leitzachtal – Die schönsten heimischen Landschaften mit ihrer Vielfalt erhalten und nachhaltig bewirtschaften. Das ist das Ziel des europaweiten Projekts Natura 2000. Dafür werden sogenannte Fauna-Flora-Habitate (FFH-Gebiete) und Vogelschutzgebiete (SPA) ausgewiesen. Eines dieser Gebiete erstreckt sich im Leitzachtal, von Bayrischzell bis Bruckmühl.

„Ziel von Natura 2000 ist es, die vielen verschiedenen Lebensräume langfristig zu schützen, mit den Landwirten“, betonte Christoph Meder von der Fachstelle Waldnaturschutz in Oberbayern. Am vergangenen Dienstag trafen sich in der Nähe von Fischbachau Vertreter verschiedener Behörden mit den Grundstückseigentümern, durch deren Wälder und Weiden das 2159 Hektar große FFH-Gebiet Leitzachtal verläuft. Ziel des Treffens war laut Meder ein „Austausch von Informationen und ein Abbau von Kommunikationsdefiziten“.



Auch Stefan Kramer, Abteilungsleiter des Fachbereichs Forst, kam den Grundstücksbesitzern von Anfang an entgegen: „Wir verstehen gewisse Sorgen von euch. Heute können wir einige Sachen ansprechen“. Er unterstrich im gleichen Atemzug jedoch, dass das Treffen aber zu „keiner Grundsatzdiskussion“ ausarten darf.



Stefan Kramer: „Sie müssen nichts machen, aber sie dürfen auch nicht mehr alles“

In einem umfangreichen Entwurf eines Managementplans wurden Maßnahmen zum Erhalt der Artenvielfalt verankert. „Sie müssen nichts machen“, betonte Kramer erneut, um die Eigentümer etwas zu beruhigen, „aber sie dürfen auch nicht mehr alles.“ Will heißen: Landwirte und Waldbesitzer können die Vorschläge freiwillig umsetzen, der jetzige Zustand der Flächen darf sich aber nicht verschlechtern. „Wälder dürfen weiterhin bewirtschaftet werden“, zählte Kramer beispielhaft auf, wofür er von einigen Waldbesitzern ein „das ist aber nett“ erntete.



Fast drei Stunden wurden am vergangenen Dienstag über das FFH-Gebiet diskutiert. Auf den Karten konnten die Grundstückseigentümer einsehen, welche Schutzmaßnahmen für ihre Gebiete ab sofort gelten. © Sabrina Winklmaier

Ein immer wieder genannter Einwand der Eigentümer war das ihrer Meinung nach fehlende Vertrauen der Regierung: „Wir fühlen uns übergangen, die Regierung entscheidet willkürlich über unseren Grund“. Die größte Angst der Landwirte: zu strenge Auflagen, dass sie ihre Betriebe nicht mehr erhalten können. „Das ist kein grundsätzliches Misstrauen, aber in der Agrarwirtschaft gibt es leider nicht nur positive Auswirkungen. Außerdem haben wir nicht die Zeit gehabt, mit jedem Eigentümer persönlich zu reden“, versuchte Kramer zu beschwichtigen. Betroffen von dem FFH-Gebiet sind insgesamt circa 800 Grundstückseigentümer.



Revierförster Gerhard Waas versuchte, Positives auf forstwirtschaftlicher Seite zu erläutern und ging auf die vielfältigen Möglichkeiten des Schutzgebietes für Waldbesitzer ein. So gebe es einige waldbauliche Förderungen, welche die Waldbesitzer im Zuge des Schutzgebietes in Anspruch nehmen könnten. Eine recht „hohe Förderung“ gibt es laut Waas beim Wegebau und bei der Naturverjüngung. Beim Vertragsnaturschutzprogramm (VNP) erhalten Landwirte und Waldbauern staatliche Zuschüsse, wenn sie Biotopbäume und Totholz in ihrem Bestand lassen. Normalerweise wird Totholz von Waldbauern umgehend entfernt, da es wirtschaftlich keinen Ertrag bringt. Mit den FFH-Richtlinien sollen die abgestorbenen Bäume aber im Wald bleiben, um den Biotopanteil zu erhöhen.

Grundstückseigentümer können bis Ende Juli ihre Bedenken und Gegenargumente einreichen

Zum Schluss einigten sich die Grundstückseigentümer, ihre Einwände schriftlich an die zuständige Behörde zu übergeben: „Wir können zwar nicht raus aus dem FFH-Gebiet, aber wenigstens können wir unsere Gegenargumente anbringen, das hat man beim Watters­dorfer Moor auch gemacht“. Bei genanntem FFH-Gebiet in Weyarn hatten Grundstückseigentümer ebenfalls Kritik an den Managementplänen laut gemacht. Bis Ende Juli haben die Beteiligten nun Zeit, ihre Kritik schriftlich einzureichen.

Trotz aller Einwände und Kritik sah Josef Faas von der Unteren Naturschutzbehörde am Landratsamt Miesbach das Treffen als gelungen. „Das war unglaublich wertvoll. Wir brauchen die Landwirte und wir setzen uns für sie ein“. sw