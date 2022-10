Akuter Fahrermangel beim RVO: Busausfall im Leitzachtal – Weitere Linien gefährdet

Von: Sandra Hefft

Mehrere Kurse der RVO-Linie 9552 können ab dem morgigen Freitag nicht bedient werden. (Symbolbild) © Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Miesbach – Wegen eines akuten Mangels an Fahrern beim RVO können am Freitag und ab Montag mehrere Kurse der Bus-Linie 9552 nicht bedient werden.

Aufgrund des akuten Fahrermangels und des kurzfristig sehr hohen Krankenstandes in der Niederlassung Oberland entfallen leider am morgigen Freitag (14. Oktober) und von Montag (17. Oktober) bis Freitag (21. Oktober) auf der Linie 9552 Leitzachtal mehrere Kurse, meldet das Busunternehmen RVO. „Es ist uns aufgrund von internen Umstrukturierungen gelungen, einen Ausfall im Schülerverkehr zu vermeiden“, erklärt der RVO am Donnerstag (13. Oktober). „Doch auch in der nächsten Woche sind Stand heute noch 15 Dienste nicht besetzt, so dass ein Ausfall von weiteren Linien möglich ist.“ she

Folgende Kurse sind betroffen (Abfahrt):

9552–205 08.10 Uhr Miesbach Bahnhof A-Ring

9552-012 10.04 Uhr Schliersee Bahnhof B-Ring

9552-207 11.10 Uhr Miesbach Bahnhof A-Ring

9552-206 12.01 Uhr Neuhaus Bahnhof B-Ring

9552-215 15.10 Uhr Miesbach Bahnhof A-Ring

9552-212 16.01 Uhr Neuhaus Bahnhof B-Ring

9552-214 18.01 Uhr Neuhaus Bahnhof B-Ring

9552-217 19.00 Uhr Miesbach Bahnhof A-Ring

9552-216 19.31 Uhr Fischbachau Ort B-Ring