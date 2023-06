RVO im Landkreis Miesbach: Diese Busse fallen am Donnerstag aus

Von: Sandra Hefft

Im Landkreis Miesbach fallen am Donnerstag (22. Juni) mehrere Busfahrten aus. © Fridolin Thanner

Landkreis – Wegen einem weiter hohen Krankenstand beim Regionalverkehr Oberland (RVO) kommt es am Donnerstag zu Ausfällen bei den Bussen im Landkreis Miesbach.

Am Donnerstag (22. Juni) kommt es beim RVO im Landkreis Miesbach zu Einschränkungen. „Wir haben in den letzten Monaten alles versucht, um Ausfälle auf unseren Linien so gering wie möglich zu halten“, erklärt RVO-Niederlassungsleiter Andreas Päschel in einer Pressemitteilung. Aber: „Jetzt lassen der aktuelle Krankenstand und unsere angespannte Fahrerlage die Aufrechterhaltung des Fahrplans leider nicht mehr zu.“

Laut Päschel fehlen dem Unternehmen „derzeit 21 von 65 Fahrern“. Um die Ausfälle am Donnerstag möglichst gering zu halten, wurden noch zwei weitere Fahrer und Büro-Team herangezogen.

Schwierigkeiten, Fahrer zu finden

Aber damit nicht genug: „Weitere Ausfälle, sind in den nächsten Tagen und Wochen leider zu befürchten“, sagt Päschel. Weitere Infos zum Bus-Ausfall gibt es beim RVO, im DB Navigator und der WDW App. „Wir versuchen beides möglichst aktuell zu halten“, sagt Päschel. „Für die Unannehmlichkeiten möchten wir uns entschuldigen. Sie können sicher sein, in ganz Europa suchen wir mit Hochdruck nach Busfahrern, doch der Markt ist leer, beziehungsweise sie wollen alle nicht in unser Gebiet wegen den hohen Lebenshaltungskosten.“

Diese Fahren entfallen am Donnerstag (22. Juni)

Linie 9554: 13.04 UhrTegernsee Gymnasium – Realschule Gmund – Miesbach

Linie 9556 : 9 Uhr Kreuth - Tegernsee

Linie 9559: 12.04 UhrGmund - Tegernsee B-Ring

Linie 9560: 11.35 Uhr Rottach – Monialm

12 Uhr Monialm – Rottach

14 Uhr Rottach – Enterrottach

14.08 Uhr Enterrottach – Rottach

14.39 Uhr Rottach – Monialm

15 Uhr Monialm – Rottach

15.35 Uhr Rottach – Monialm

16 Uhr Monialm – Rottach

16.35 Uhr Rottach – Monialm

17 Uhr Monialm – Tegernsee