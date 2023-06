RVO im Landkreis Miesbach: Neue Ausfälle am Donnerstag

Von: Sandra Hefft

Viele Busfahrten der RVO müssen am Donnerstag entfallen. (Symbolbild) © Frank Rumpenhorst

Landkreis – Erneut kündigt die Regionalverkehr Oberbayern GmbH (RVO) Einschränkungen ein: Im Landkreis Miesbach kommt es am Donnerstag (29. Juni) zu Ausfällen bei den Bussen.

Auch am Donnerstag (29. Juni) kommt es im Landkreis Miesbach bei der RVO zu Ausfällen im Busverkehr. „Leider lassen der aktuelle Krankenstand und die fehlenden Fahrer die Aufrechterhaltung des Fahrplans nicht zu“, sagt RVO-Niederlassungsleiter Andreas Päschel.

Die zu erwartende Lage am Donnerstag habe sich „leider nochmal extrem verschlechtert“, sagt Päschel. Bereits in den vergangenen Tagen waren Fahrten ausgefallen. „Uns fehlen derzeit 24 von 65 Fahrern. Zudem fallen morgen leider auch drei Dienste unser Partner- Unternehmer aus den gleichen Gründen aus. Für die Unannehmlichkeiten möchten wir uns entschuldigen. Sie können sicher sein, dass wir mit Hochdruck nach Busfahrern suchen“, erklärt Päschel am Mittwoch (28. Juni) in einer Mitteilung.

Weitere Infos zum Bus-Ausfall gibt es beim RVO, im DB Navigator und der WDW App.

Diese Fahren entfallen am Donnerstag (29. Juni):

Linie 9552: 8:10 Uhr: Leitzach-Ring A ab Miesbach

15:00 Uhr: Leitzach-Ring B ab Neuhaus

Linie 9554: 08:05 Uhr: Miesbach – Gmund

14:40 Uhr: Tegernsee – Miesbach

16:03 Uhr Miesbach HS – Bad Tölz

16:30 Uhr KKH – Miesbach - Gmund

Linie 9555: 17:45 Uhr: Tegernsee – Gmund

Linie 9556: 06:35 Uhr: Kreuth – Miesbach

11:42 Uhr: Tegernsee – Bad Tölz 15:12 Uhr: Tegernsee – Bad Tölz

16:27 Uhr: Bad Tölz – Gmund

Linie 9558: 13:07 Uhr: Miesbach – Irschenberg

16:00 Uhr: Krankenhaus – Miesbach

16:04 Uhr: Gmund – KKH Agatharied

Linie 9559: 09:12 Uhr: Ring A ab Tegernsee

13:34 Uhr: Ring B ab Gmund

14:42 Uhr Ring A ab Tegernsee

17:04 Uhr Ring A ab Gmund

17:04 Uhr Ring B ab Gmund

18:12 Uhr: Ring A ab Tegernsee

18:34 Uhr: Ring B ab Gmund

19:04 Uhr: Ring B ab Gmund

19:14 Uhr: Ring A ab Tegernsee

20:04 Uhr: Ring B ab Gmund

20:45 Uhr Ring B ab Tegernsee

21:14 Uhr Ring A ab Tegernsee

22:04 Uhr: Ring B ab Gmund

22:14 Uhr: Ring A ab Tegernsee

23:14 Uhr Ring A ab Tegernsee

Linie 9560: 11:35 Uhr: Rottach – Monialm

13:00 Uhr: Gmund Realschule – Teg - Monialm

14:00 Uhr: Rottach – Enterrottach

14:08 Uhr: Enterrottach – Rottach

14:39 Uhr: Rottach – Monialm

15:00 Uhr: Monialm – Rottach

15:35 Uhr: Rottach – Monialm

16:00 Uhr: Monialm – Rottach

16:35 Uhr: Rottach – Monialm

17:00 Uhr: Monialm – Tegernsee

17:45 Uhr: Rottach - Enterrottach

Linie 9566: 12:20 Uhr: Rottach-Kisslinger Str. – Gmund

13:05 Uhr: Holzkirchen - Tegernsee

Linie 9567: 06:55 Uhr: Holzkirchen – Miesbach

12:15 Uhr: Miesbach – Holzkirchen