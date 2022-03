Sanierung der Freudenreich-Deponie in Hausham wird konkret

Teilen

Weil sie instabil ist, hat sich die ehemalige Freudenreich-Deponie in Hausham bereits in Richtung Garagen bewegt. © Hacker

Hausham – Die Freudenreich-Deponie an der Tegernseer Straße in Hausham soll saniert werden. Im Gemeinderat wurde nun der Plan vorgestellt.

Kürzlich informierte Matthias Schwab von der Tiefbauspezialfirma Tauw GmbH aus Regensburg die Haushamer Gemeinderäte in deren Sitzung über den Planungsstand zur Sanierung der ehemaligen Mülldeponie Freudenreich. Nachdem zahlreiche Beprobungen, Gutachten und Genehmigungen eingeholt wurden, sollen nun die Ausführungsplanungen und Ausschreibungen Mitte 2022 sowie die eigentliche Sanierung im Frühjahr 2023 starten. Da Hausham Mitglied in der Gesellschaft zur Altlastensanierung in Bayern ist, kommen auf die Gemeinde nur moderate Kosten zu.

„Es mag ja ein schöner Abenteuerspielplatz entstehen, wenn durch Ausspülungen immer wieder Schrott, Plastik oder anderer Müll ausgetragen wird, aber es ist eben auch äußerst gefährlich und umweltschädlich“, stellte Schwab ein Problem der Deponie heraus und ergänzte, dass dadurch zudem schadstoffbelastetes Sickerwasser in den Freudenreichgraben gelange.

Rund 120.000 Kubikmeter große Deponie

Ein weiterer Knackpunkt sei die Standsicherheit des rund 120.000 Kubikmeter großen Deponiekörpers, der eine Höhe zwischen sechs und zehn Meter habe. Das Ganze sei instabil. Besonders in Richtung der Garagen an der Tegernseer Straße gebe es starke Hangbewegungen. Deren Zustand und Armierung sei allerdings fraglich.

Abgesichert und gestützt werden soll die Deponie daher mit sogenannter bewehrter Erde, bei der ein Verbundkörper aus Boden und Bewehrung geschaffen wird. Weil das Erdreich um die Deponie zum Teil sumpfig ist, werden an einigen Stellen zusätzliche Tragsäulen in den Boden eingelassen. Während die Konstruktion im hinteren Bereich stufenförmig ausgeführt werden soll, wird im Bereich der Garagen aus Platzgründen auf Treppen verzichtet. Ein Durchgang sei aber vorgesehen.

Bäume müssen gefällt werden

Fest steht bereits, dass eine ein Zentimeter dicke geosynthetische Tondichtungsbahn zum Einsatz kommt, auf der eine rund ein Meter hohe Wachstumsschicht aufgebracht wird, um die Oberfläche der Deponie abzudichten. Damit sollen die Altlasten vollständig gesichert und danach uneingeschränkt als Grünland genutzt werden.

Etwa 14.800 Quadratmeter der Folie müssen verlegt und dafür auch einige Bäume gefällt werden. Anschließend neue Bäume zu pflanzen, stellt laut Schwab kein Problem dar, weil die Folie wurzeldurchlässig sei und sich selbst wieder verschließe.

Kosten: Zirka 3,5 Millionen Euro

Die Ausführungsplanungen für das Projekt sollen Mitte 2022 beginnen. Für Herbst sind neue Rohre für das Abwasser angepeilt, das in den öffentlichen Kanal geleitet wird. Die Hauptarbeiten für die Sanierung sollen dann von Frühjahr 2023 bis Herbst 2024 stattfinden.

Die Sanierungskosten schätzte Schwab auf rund 3,5 Millionen Euro. Den Löwenanteil davon übernimmt die Gesellschaft zur Altlastensanierung in Bayern. Angesichts der für die Gemeinde auf 70.000 Euro gedeckelten Kosten meinte Bürgermeister Jens Zangenfeind: „Wir können froh sein, dass uns die Sanierung finanziell keine Schweißperlen auf die Stirn treibt.“ Wichtig sei nun, dass die Sanierung sauber abgearbeitet werde und von der Deponie keine Gefahren mehr ausgingen: „Auch, wenn das natürlich nicht von heute auf morgen geht“, resümierte der Bürgermeister. hac