Das passiert die nächsten Jahre mit dem Beamtenhaus in Miesbach

Von: Fridolin Thanner

Teilen

Im Zuge der Dachsanierung des Beamtenhauses in Miesbach entsteht eine neue Wohnung. Die Gauben sollen verschwinden und durch Dachfenster ersetzt werden. © Hefft

Miesbach – Das Beamtenhaus im Besitz der Stadt Miesbach soll umgebaut werden. Und es wird sich noch mehr an der Rathausstraße ändern.

Wohnraum ist dringend nötig. So versucht die Stadt Miesbach, auch im Kleinen Möglichkeiten zu schaffen. Es soll nun im Zuge der Dachsanierung im Beamtenhaus eine zusätzliche Wohnung entstehen. Die Pläne hat Architekt Christian Mahr den Stadträten in ihrer jüngster Sitzung erläutert. Am Ende beschloss das Gremium ein dreistufiges Vorgehen.



Es besteht kein Zweifel, dass das Dach des Beamtenhauses saniert werden muss. Da aber auch geplant ist, das Gebäude ans Nahwärmenetz für Rathaus, Bücherei und Feuerwehr anzuschließen, sollte das als erste Maßnahme erfolgen. Der Vorteil: Es sind keine Kamine mehr nötig, wie Architekt Mahr erklärte. Sie könnten rückgebaut und als Versorgungsschächte genutzt werden. Vom Dach würden sie verschwinden und keine Öffnungen mehr erfordern. Erhard Pohl (CSU) fragte nach der Möglichkeit, einen als Notfallkamin zu erhalten. Es gebe einen zentralen Kamin, der für alle Wohnungen genutzt werden könnte, erläuterte Mahr.

Wohnung mit gut 70 Quadratmetern

Der Anschluss ans Nahwärmenetz wird rund 120.000 Euro kosten und soll 2022 erfolgen, die Fassaden- und Dachsanierung 2023. Dafür rechnet die Stadt mit etwa 260.000 Euro. In dem Zuge werden dann auch die Dachgauben verschwinden. Sie könnten nur von außen gedämmt werden, wodurch sich die Proportionen ändern würden, erklärte Mahr. „Besser wären Dachfenster“, sagte der Architekt. Genug Tageslicht würde auch durch sie einfallen.

Im dritten Schritt erfolgt der Ausbau des Kaltspeichers mit einer neuen Wohnung. Etwa 290.000 Euro werden dafür anfallen. Es entsteht eine Wohnung mit gut 70 Quadratmetern, wie Mahr erklärte.



Wohnraum dringend notwendig in Miesbach

Markus Seemüller (FWG) drängte darauf, die Maßnahme für das Jahr 2024 festzuschreiben, was das Gremium befürwortete. Insgesamt kam das mehrstufige Vorgehen gut an. „Wir haben keinen Druck“, sagte Bürgermeister Gerhard Braunmiller. „Das ist gut“, stimmte auch Manfred Burger (Grüne) zu. „Wir machen heuer den ersten Schritt und dann schauen wir weiter.“

Lob kam auch von Paul Fertl. Der SPD-Sprecher freut sich über die Ausbaupläne generell, denn es sei dringend notwendig, Wohnraum zu schaffen. Die Stadt Miesbach schafft hier zumindest eine Wohnung. ft