Kritik an Hin und Her beim Freibad

Warmbad Miesbach: Kosten steigen auf fast 5 Millionen Euro

Von: Martina Fischer

In die Jahre gekommen und sanierungsbedürftig: das Miesbacher Freibad. © Fischer

Miesbach – Das Warmbad Miesbach muss saniert werden. Seit einiger Zeit geht es hin und her im Stadtrat. Nun gab es eine neue Überraschung – und heftige Kritik.

Die Sanierung des Miesbacher Freibads wird sich wohl um rund 750.000 Euro verteuern – und damit ist wohl der Endpunkt der Kosten noch gar nicht erreicht, wie sich in der jüngsten Sitzung des Stadtrats zeigte. Es könnte sich zudem ein späterer Baubeginn und der Ausfall der Badesaison 2023 ergeben. Betrachtet wurden Einsparoptionen und eine mögliche weitere Förderoption. Einen Antrag gab es auch zum sofortigen Abschalten der Gasheizung, die teils für die Wasser­erwärmung genutzt wird. Eine gewisse Missstimmung im Gremium war zu verspüren.

Von rund 4,12 Millionen Euro Kosten netto war man Ende November 2021 ausgegangen. Etwas mehr als 1 Million Euro wurden für den Haushalt 2022 veranschlagt, 3,18 Millionen Euro inklusive Sicherheitszuschlag für 2023, erklärte Miesbachs Bürgermeister Gerhard Braunmiller. Nun gebe es eine andere Kostenprognose: 4,83 Millionen Euro.

Haushalt 2022 noch nicht genehmigt

Die werde kalkuliert, nachdem neun von 19 bepreisten Leistungsverzeichnissen vorlägen. Bei den restlichen zehn werde es eventuell auch noch Steigerungen geben. Dies seien jedoch Gewerke mit geringerem Anteil. Die Verteuerung von 712.000 Euro ergebe sich hauptsächlich durch das Atrium, das Edelstahlbecken und die Technik.

Die Ausschreibung sei noch nicht erfolgt, da die Finanzierung noch nicht gesichert und der Haushalt seitens des Landrats­amts noch nicht genehmigt sei, erklärte der Bürgermeister. Dadurch werde sich zudem eine voraussichtliche Verschiebung des Baubeginns auf Ende 2022 oder Anfang 2023 ergeben. Letztere Badesaison würde dann ausfallen.

Warmbad Miesbach wichtig für Bevölkerung

Per Videoschaltung nahm der beauftragte Planer Josef Krautloher vom gleichnamigen Architekturbüro in Vilshofen an der Sitzung teil. Er zeigte Einsparpotenzial von rund 400.000 Euro auf. Man könnte das Kinderbecken mit Folie statt in Stahl ausführen (minus 60.000 Euro), auf die Breitrutsche verzichten (minus 200.000 Euro) oder auf das Terrassendach (minus 150.000 Euro).



Über die Wichtigkeit des Bads für Miesbach waren sich alle einig – oder wie es Paul Fertl (SPD) formulierte: „Eine soziale Institution auch für Menschen mit kleinem Geldbeutel.“ Einsparpotenziale prüfen, eventuell einiges später verwirklichen, war seine Idee. Das sah auch Braunmiller so und wollte nicht zu schnell handeln.



Kritik an Hin und Her beim Freibad

Kritik gab es von Markus Seemüller (FW) und Astrid Güldner (Grüne). Letztere monierte einen Schlingerkurs des Immer-wieder-Aufschiebens von Projekten. Ersterer sah durch Verschiebungen zerstörtes Vertrauen bei der Bevölkerung. Dabei regte er zusätzlich an, die Möglichkeit zum Umbau als Inklusionsbad und dadurch eventuelle zusätzliche Förderungen zu prüfen. Zudem missfiel ihm ebenso wie Michael Lechner (FW) der Umstand, dass das Bad auch mit Gas beheizt werde.

Die Gasheizung würde nur eingesetzt wenn nötig, erklärte Badreferent Erhard Pohl. Ansonsten würde die Solaranlage reichen. Gegen den Vorwurf, keinen klaren Kurs zu verfolgen, verwahrte er sich ebenso wie Franz Mayer (CSU). Corona und den Ukraine-Krieg habe niemand vorhersehen können, betonte dieser. Der Stadtrat leiste gute Arbeit. Er sprach sich für eine antizyklische Ausschreibung der Gewerke und eine dadurch eventuell mögliche Kosteneinsparung aus.



Die werde zwar nicht groß ausfallen, da Bäder von gut gebuchten Spezialfirmen ausgeführt würden, erklärte Planer Krautloher, sei aber sicher nicht von Nachteil. „Und knallhart gesagt: Wenn Sie das Freibad im Sommer zumachen, haben Sie einen Gewinn gemacht, weil Sie mit dem Bad ein Defizit machen“, sah er einen Vorteil der Sanierung im Jahr 2023.

Vorschlag: Gasheizung ausschalten

Einen weiteren Vorschlag gab es dazu von Manfred Burger (Grüne). Man könne mit zwei Zeitplanungen arbeiten und dafür die Kosten eruieren: Zum einen für die frühestmögliche Ausführung 2023 und zum anderen für einen späteren Beginn, der unter Umständen günstiger für die Ausschreibungen sei. Schließlich funktioniere das Bad soweit noch. Auch hinsichtlich der Förderfristen, nach denen Güldner fragte, vergibt man sich bis Ende 2024 nichts. Sie bleiben bestehen.

Am Ende entschieden sich die Stadträte einstimmig dafür, in einer der nächsten Sitzungen über das weitere Vorgehen zu entscheiden und Fördermöglichkeiten für ein Inklusionsbad zu prüfen. Der Antrag Lechners, in dieser Saison die Gasheizung abzuschalten, wurde mit 17:3 Stimmen abgelehnt. maf