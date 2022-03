Brücken an Spitzingstraße müssen im Sommer erneuert werden

Schliersee – Zwei Brücken an der Spitzingstraße über Hachelbach und Aurach in Schliersee-Neuhaus müssen im Sommer 2022 erneuert werden. Das bedeutet Stau für Autofahrer.

Die beiden Brücken über Hachelbach und Aurach am Beginn der Spitzingstraße in Neuhaus müssen im Sommer 2022 erneuert werden. Josef Hoferer vom Staatlichen Bauamt Rosenheim stellte das Vorhaben in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats im Saal des Heimatmuseums vor. Bei einer Bauzeit von rund fünf Monaten ist im Sommer erneut mit einem Nadelöhr in Schliersee zu rechnen.



Die beiden Bauwerke an der Spitzingstraße stammen aus dem Jahr 1937 und weisen erhebliche Schäden auf. „Eine Sanierung ist nicht mehr wirtschaftlich“, sagte Josef Hoferer. Im Vorfeld der Planungen habe es umfangreiche Abstimmungen mit dem Wasserwerk Schliersee und dem Wasserwirtschaftsamt Rosenheim gegeben. Die Brücken liegen im Wasserschutzgebiet. Deshalb werden zur kontinuierlichen Kontrolle der Trinkwasserqualität Messsonden in den Brunnen und Grundwassermessstellen eingebaut.

Baustelle von April bis September

Während des Neubaus wird der Verkehr über eine einspurige Behelfsbrücke östlich der Staatsstraße geleitet. Im Bereich von Bundesstraße B307 und Spitzingstraße wird der Verkehr komplett über Ampeln geregelt. „Mit einer verkehrsabhängigen Lichtsignalanlage“, sagte Hoferer.

Baubeginn soll im April sein. Die Fertigstellung ist für Anfang September geplant. „Die Arbeiten finden grundsätzlich an allen Werktagen von Montag bis einschließlich Samstag bei voller Ausnutzung des Tageslichts statt“, betonte er. Sofern es der Bauablauf zulasse, soll im Zweischichtbetrieb gearbeitet werden. „Daher können wir eine sportliche Bauzeit von fünf Monaten realisieren“, sagte Hoferer. Die Auftragssumme betrage rund 2 Millionen Euro.

Florian Reinthaler (CSU) erwartet einen Mordsstau und fragte deshalb nach der Möglichkeit, eine zweispurige Behelfsbrücke zu bauen. „Uns ist durchaus bewusst, dass es zu Rückstauungen auf der Bundesstraße kommt – gerade zu Spitzenzeiten“, antwortete Josef Loferer. Eine zweispurige Behelfsbrücke sei jedoch nicht möglich. Zum einen wegen des Naturschutzgebiets, zum anderen sei dort einfach zu wenig Verkehrsaufkommen. „Das rechtfertigt einfach keine zweispurige Behelfsumfahrung“, erklärte er.

Neubau für stark befahrene Straße nötig

Jürgen Höltschl (CSU) erinnerte an die Anwohner. Josef Loferer stimmte ihm zu. „Der Schleichverkehr wird sich mit Sicherheit einstellen, das haben wir bei anderen Projekten auch“, sagte er. Mit einer entsprechenden Beschilderung oder baulichen Maßnahmen könne die Gemeinde Schliersee den Schleichverkehr jedoch möglichst unattraktiv gestalten. Meist seien auch nur die ersten 14 Tage chaotisch.

„Den Zweischichtbetrieb kennt man eher vom Autobahnbau“, sagte Loferer. Das sei ein Entgegenkommen für alle Beteiligten durch eine schnelle Fertigstellung. Für Bürgermeister Franz Schnitzenbaumer ist der Neubau eine unabdingbare Maßnahme für eine stark befahrene Straße. „Das leuchtet jedem ein, dass solche Brücken irgendwann saniert oder neugebaut werden müssen“, stellte er abschließend fest. jw