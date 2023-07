Schliersee: Brand in Saunahaus der IG Metall

Von: Sabrina Winklmaier

Die freiwilligen Feuerwehren Schliersee und Miesbach waren bei dem Brand im Saunahaus der IG Metall in Schliersee im Einsatz (Symbolbild). © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Schliersee – Am Dienstag brach ein Brand im Saunahaus der IG Metall aus. Der Schaden wird auf 100.000 Euro geschätzt.

Wie die Polizei informiert, kam es am heutigen Dienstag, 4. Juli, zu einem Einsatz in der Bildungseinrichtung der IG Metall in Schliersee. Eine Reinigungskraft hatte gegen 6.45 Uhr Rauchentwicklung im Saunahausfestgestellt und daraufhin die Feuerwehr verständigt. Als die freiwilligen Feuerwehren Schliersee und Miesbach eintrafen, war das Feuer in der Sauna bereits ausgebrochen, teilt die Polizeiinspektion Miesbach mit.

Die Feuerwehrler konnten den Brand zeitnah löschen und so ein Ausbreiten auf das Haupthaus verhindern. Der Schaden wird auf circa 100.000 Euro geschätzt. Neben der Sauna wurde die Holzdachkonstruktion beschädigt. Die Polizei geht davon aus, dass die Brandursache auf einen technischen Defekt des Saunaofens zurück zuführen sein muss. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei Miesbach übernommen.