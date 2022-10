Loch: „Türen waren sehr weit auf“

Comeback im Weltcup: Schlierseer Snowboarderin Cheyenne Loch ist zurück im Team

Von: Fridolin Thanner

Schliersee – In Sölden beginnt an diesem Wochenende die Ski-Weltcupsaison mit einem Riesenslalom. Dabei ist unter anderem Cheyenne Loch. Die Schlierseerin gibt ihr Comeback auf dem Snowboard.



Eine frische Ski-Weltcupsaison steht an. Los geht‘s am Samstag (22. Oktober) mit einem Riesenslalom in Sölden. Mit dabei ist ab 11 Uhr Marlene Schmotz vom SC Leitzachtal. Bei den Snowboardern geht‘s ebenfalls los: Annika Morgan vom SC Miesbach tritt am Samstag (ab 9 Uhr) beim Big Air Festival im schweizerischen Chur an. Noch in der Vorbereitung sind die alpinen Snowboarder – mit Cheyenne Loch. Die Schlierseerin meldet sich zurück im Weltcupteam.

Es ist der Rücktritt vom Rücktritt. Die Raceboarderin hatte im vergangenen Winter wegen einer Vielzahl an Verletzungen – unter anderem musste sie zwei Kreuzbandrisse wegstecken – und anhaltender Probleme mit dem Sprunggelenk ihre Karriere als Leistungssportlerin beendet. Ein Jahr später ist sie doch wieder zurück. „Gesund und top motiviert will die 28-Jährige noch einmal angreifen“, teilt der Deutsche Snowboardverband begeistert mit. Knapp eineinhalb Jahre stand Cheyenne Loch nicht auf einem Raceboard – und das bekam sie zu spüren. „Ehrlich gesagt, habe ich mir das einfacher vorgestellt“, sagte sie über den Wiedereinstieg mit dem ersten Schneetraining im August. Zwei Monate und etliche Schneetage später ist das Gefühl zurück, die Vorfreude auf die Wintersaison riesig. „Ich wurde vom Team mit offenen Armen empfangen. Das hat sich angefühlt, als wäre ich nie weg gewesen.“



So groß die Freude jetzt ist, so schwierig war sie im März 2021. „Damals war ich an einem Punkt, an dem ich physisch und mental nicht mehr konnte“, erzählte Loch. „Ich war so viel verletzt. Hatte unter Belastung immer Probleme. Ich hatte das Gefühl, ich muss die Reißleine ziehen.“ Ganz weg vom Snowboardsport war Loch aber danach auch nicht. Im vergangenen Winter hat sie als Snowboardcross-Trainerin im Landeskader Bayern eine neue Aufgabe gefunden. „Das hat mir richtig viel Spaß gemacht“, sagt sie und „es tat mir unglaublich leid, als ich den Kids gesagt habe, dass ich aufhöre“.



Loch: „Türen waren sehr weit auf“

Die Erfahrungen als Trainerin haben ihr ebenso gut getan wie die Monate ohne Leistungssport, in denen Loch ihre alten Verletzungen auskurieren konnte. „Ich hatte plötzlich keine Schmerzen mehr“, freut sich Loch. „Plötzlich hat sich mir eine andere Sichtweise eröffnet – ohne Verletzung. Und die Türen bei Snowboard Germany und Paul Marks (Cheftrainer des Race-Teams, d.Red.) waren sehr weit auf.“



Nun kehrt sie mit 28 Jahren zurück in den Weltcup. Hier stehen für sie sechs Podestplätze zu Buche. Was in der Comeback-Saison möglich ist, wird sich zeigen, wenn am ersten Dezember-Wochenende der Weltcup für die Raceboarder beginnt. „Ich will ohne Druck auffahren“, erklärte Loch. Ein Ziel hat sie dennoch: „Zur WM nach Georgien will ich natürlich schon mitfahren.“ ft