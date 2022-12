Schliersee: Fotograf Florian Bachmeier erhält Preis beim „Pressefoto Bayern 2022“

Von: Sabrina Winklmaier

Landtagspräsidentin und Schirmherrin des „Pressefoto Bayern“ Ilse Signer zusammen mit dem Sieger der Kategorie „Europa“ Florian Bachmeier aus Schliersee. © Stefan Obermeier Muenchen 0171-

Schliersee – Ilse Aigner hat die Preisträger zum „Pressefoto Bayern“ ausgezeichnet. Unter den Siegern befindet sich Florian Bachmeier aus Schliersee.

„Diese tägliche Spitzenleistung verdient Anerkennung und Wertschätzung. Vielen Dank für Ihre wertvollen Momentaufnahmen unserer Zeit“, lobte Schirmherrin des „Pressefotos Bayern“ Ilse Aigner in ihrer Rede alle Pressefotografen im Senatssaal des Maximilianeum in München.

Sieger der Kategorie Europa wurde der Schlierseer Florian Bachmeier mit seinem Foto „Ukraine – auf der Flucht“. Bachmeier reiste mehrmals dieses Jahr in die Ukraine und dokumentierte an verschiedensten Orten das Leben und Leiden der Menschen.

Die Fotografie zeigt die Ankunft von Flüchtenden aus der Stadt Cherson auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in Saporischschja. Der Bus war sieben Tage unterwegs, wurde mehrmals von russischen Einheiten zurückgewiesen und erreichte das Ziel schließlich über die sogenannte Volksrepublik Donezk. „Der Blick in das Gesicht der geflüchteten Frau zeigt so unmittelbar und schonungslos die Härte des Krieges und ist gleichzeitig Mahnmal für Menschlichkeit“, kommentiert Aigner die Aufnahme.



Seit 23 Jahren wählt eine Fachjury das Pressefoto des Jahres sowie Sieger der Kategorien Serie, Tagesakutalität, Bayern – Land und Leute, Kultur, Sport, Umwelt und Energie und den Newcomer-Award. Zum ersten Mal dieses Jahr wurden in Kooperation mit dem Europäischen Parlament die Rubriken Europa und Bayern ausgeschrieben. Der Bayerische Journalisten-Verband würdigt so die Arbeiten der Foto-Journalisten, die das Zeitgeschehen in Bildern festhalten und damit aussagekräftige Dokumente über das aktuelle Tagesgeschehen hinaus schaffen. sw