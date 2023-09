Frontaler Zusammenstoß zweier Autos in Schliersee / Fahrer bleiben unverletzt

Von: Sabrina Winklmaier

Gegen 6 Uhr morgens ereignete sich zwischen Schliersee und Neuhaus ein Verkehrsunfall (Symbolbild). © Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Schliersee – Glück im Unglück hatten ein Münchner und ein Fischbachauer bei einem frontalen Zusammenstoß mit ihren Autos, beide Fahrer blieben unverletzt. Der Unfall ereignete sich zwischen Schliersee und Neuhaus. Die Straße war für mehr als zwei Stunden komplett gesperrt.

Zu einem frontalen Zusammenstoß kam es am Montag, 11. September, gegen 6 Uhr morgens zwischen zwei PKWS auf der B 307 in Schliersee, teilt die Polizeiinspektion Miesbach mit. Ein 41-jähriger Münchner fuhr mit seinem schwarzen VW Polo von Schliersee kommend in Richtung Neuhaus. Dort kam er auf die entgegenkommende Fahrbahn und fuhr frontal in den grauen VW Sharan eines 23-jährigen Fischbachauers.

Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Beide Fahrzeuge erlitten jedoch Totalschäden von insgesamt 35.000 Euro. Die Bundesstraße war für circa 2,5 Stunden komplett gesperrt. Die Polizei leitet nun ein Verfahren gegen den Münchner ein wegen einer Verkehrsordnungswidrigkeit. Die beiden Feuerwehren Schliersee und Neuhaus waren mit insgesamt 24 Einsatzkräften vor Ort.