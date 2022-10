Schliersee: Ja zu Bewirtschaftung an Unterer First – Entscheidung durch Landratsamt

An dieser Alm am Spitzing könnte es im nächsten Sommer eine Brotzeit geben. Der Schlierseer Bauausschuss hat dem Ansinnen zugestimmt. © Judith Weber

Schliersee – Eine Alm an der Unteren First (Schliersee) soll bewirtet werden. Die Marktgemeinde sagt ja, die endgültige Entscheidung liegt beim Landratsamt.

Almbauer Leonhard Markhauser aus Fischhausen möchte seine landwirtschaftlich betriebene Alm an der Unteren First im Spitzingseegebiet in den Sommermonaten während der Auftriebszeit durch die Sennerin bewirten lassen. Der Schlierseer Bauausschuss stimmte in der jüngsten Sitzung zu. Die endgültige Entscheidung liegt beim Landratsamt Miesbach.



„Normalerweise ist die almübliche Bewirtung von bis zu zehn Gästen genehmigungsfrei“, sagt Landwirt und CSU-Gemeinderat Leonhard Markhauser vom Anderl­bauernhof auf Nachfrage. Aber er möchte das Vorhaben mit Landratsamt und Gesundheitsamt mit 32 bis 40 Plätzen, zusätzlichem Lager und Toilette auf rechtlich sichere Füße stellen. „Falls dann doch mal mehr als zehn Gäste kommen“, erklärt er und betont: „Wir werden keinen Schweinsbraten anbieten.“



Keine Öffnungszeiten

Die Bewirtung soll von der Sennerin mit Produkten aus eigener Herstellung durchgeführt werden. Es wird keine Öffnungszeiten geben. „Wenn die Sennerin bei den Viechern ist, dann gibt es auch nichts“, erklärt er. Es werde weder Innenplätze noch Fahrgenehmigungen oder Abendveranstaltungen geben. Seine Alm liegt an der Unteren First ganz in der Nähe der gastronomisch betriebenen „Unteren Firstalm“.



Bürgermeister Schnitzenbaumer betont Punkt „keine Abendveranstaltungen“

In der jüngsten Bauausschusssitzung in Schliersee wurde sein Antrag behandelt. Für Bürgermeister Franz Schnitzenbaumer ist es wichtig, dass der Punkt „keine Abendveranstaltungen“ mit in die Baugenehmigung kommt, um keinen Präzedenzfall zu schaffen. „Und die landwirtschaftliche Nutzung muss Hauptbestandteil sein, die Bewirtung untergeordnet“, sagte er.

Der Bürgermeister erklärte, dass das Vorhaben nicht ganz unproblematisch sei, da es derzeit noch einige unbewirtschaftete Almen in Schliersee gibt. „Ich denke dabei beispielsweise an die sechs Valepper Almen“, sagte er. „Das würde den Charakter der Fläche dort ändern“, findet Schnitzenbaumer. Er habe die Information, dass solche Nutzungsänderungen auch nur in Ausnahmefällen genehmigt werden, wenn es zur Versorgung von Wanderern erforderlich ist. „Das ist hier nicht gegeben“, sagte er. „Wir wissen, dass Hartl die Alm sehr am Herzen liegt“, betonte Gerhard Waas (Grüne). Erst vor kurzem bei „Zehn Jahre Gebietsbetreuung Mangfallgebirge“ wurde Markhauser für seine Almpflege sehr herausgehoben.



Der Bauausschuss befürwortet Markhausers Antrag und die alm­übliche Bewirtung an der Unteren First. Die endgültige Entscheidung liegt jetzt beim Landratsamt Miesbach. jw