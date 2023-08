Schlierseer Kulturherbst viel mehr ein Landkreis-Festival

Vorverkauf für den Schlierseer Kulturherbst vom 5. bis 28. Oktober gestartet

Teilen

Präsentieren das Jubiliäumsprogramm des Kulturherbstes: (v.l.) Schliersees Kuramtsleiter Mathias Schrön, Ideengeberin Tini Polt und der Vorsitzende des Schlierseer Touristik-Vereins, Johannes Wegmann. © Judith Weber

Schliersee – Die Kulturherbst-Veranstalter Johannes Wegmann und Mathias Schrön blicken zusammen mit Ideengeberin Tini Polt zurück auf über 250 Veranstaltungen in den vergangenen 15 Jahren. Auch heuer wird das Programm wieder vielfältig und bunt.

Der Schlierseer Oktober ist mit zwanzig Veranstaltungstagen prall gefüllt mit hochkarätiger Klassik, Jazz, echter Volksmusik, aber auch Kabarett in verschiedensten Formen. Große Namen, wie Christine Eixenberger, Quadro Nuevo, die Innphilharmonie Rosenheim und Andreas Rebers mit Piet Klocke findet man im aktuellen Programm. Besonders freuen dürfen sich die Kulturherbst-Besucher auf konzertantes Alphorn aus Rom bei der Veranstaltung „Duo Alphorn und Bayan“ mit Carlo Torlontano am Alphorn und Massimiliano Pitocco mit dem Akkordeon. „Das Alphorn und das Akkordeon kennt jeder. Aber zusammen? Da man weiß nicht, was raus kommt. Und das ist der Kick“, freut sich Johannes Wegmann bereits jetzt. „Es ist toll, dass wir auch immer neue Wege gehen können.“



Besonders stolz ist Johannes Wegmann auf die Schlierseer Spielstätten, wie etwa auf das legendäre Bauerntheater, die wunderschöne Sankt Sixtus Kirche und den neuen Saal im Schlierseer Heimatmuseum. „Und auf das wundervolle Netzwerk, das wir in 15 Jahren aufgebaut haben und auch pflegen“, sagt er. Großer Dank gilt auch Tini Polt, die mit ihren Kontakten, ihrem Engagement und Herzblut ein echter Glücksfall für Schliersee ist. Selbstverständlich sind auch in diesem Jahr die Klassiker, wie Tini Polts Mann Gerhard mit dem Schlierseer Gespräch „Gerhard Polt und Markus Ederer“ zum Thema „China und die USA“ und auch Timm Tzschaschel mit seinem sinfonischen Festkonzert wieder mit dabei.



Schlierseer Kulturherbst viel mehr ein Landkreis-Festival

Die diesjährige Kunstausstellung in der Vitalwelt gestaltet Peter Lang mit großformatigen Landschaften, zusammen mit dem Schlierseer Fotografen Florian Bachmaier, der mit einer Sammlung an Bildern von Leid und Hoffnung aus der Ukraine der vergangenen zehn Jahre zum Nachdenken anregt. Die Himmelsleiter im Schlierseer Kurpark zieht im September zur evangelischen Kirche nach Miesbach weiter. Neu installiert wird an dieser Stelle eine besondere Uhr, die sich derzeit in Miesbach befindet. „Wir sind in vielerlei Hinsicht ein Landkreis-Festival und freuen uns über einen solchen Austausch besonders“, betont Johannes Wegmann. Der für die Installation „Und Endlich“ von Thomas Huber und Wolfgang Aichner notwendige Würfelständer wird von der Schlierseer Metallbaufirma Zeindl im Rahmen eines Lehrlingsprojektes unterstützt.



Alle Kulturinteressierten dürfen sich im Oktober auf ein grandioses Festival der Vielfalt freuen. Tickets sind ab sofort in der Gäste-Information Schliersee und online bei München Ticket erhältlich. Judith Weber