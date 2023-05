Konservative Haushaltsplanung der vergangenen Jahre hilft Schliersee heute

Von: Sabrina Winklmaier

Das größte Projekt im Schlierseer Haushalt ist heuer die neue Sporthalle in Neuhaus. © Judith Weber

Schliersee – In seiner jüngsten Sitzung im Rathaus hat der Schlierseer Gemeinderat den Haushalt 2023 verabschiedet. Der größte Brocken ist die neue Sporthalle in Neuhaus. Ende des Jahres wird mit einem Schuldenstand von 14,5 Millionen Euro gerechnet.

Bürgermeister Franz Schnitzenbaumer berichtete von großen Erfolgen in den vergangenen Jahren: „Wir haben jedes Jahr Schulden getilgt“, sagte er im Gemeinderat. 2020 war der Schuldenstand unter der Marke von 10 Millionen Euro. Grund hierfür ist laut Schnitzenbaumer die konservative Haushaltsplanung in den Vorjahren. Jetzt aber baut die Gemeinde eine Sporthalle, die insgesamt 11 Millionen Euro kostet. Schnitzenbaumer will nachfolgenden Generationen nicht unnötig viele Schulden hinterlassen. Aber die Sporthalle ist für ihn eine Investition in die Zukunft. Als weitere große Maßnahmen nannte er den kommunalen Wohnungsbau und das Feuerwehrhaus in Neuhaus.

Kämmerin Heidi Riesenthal sprach von einem „schwierigen Haushalt“ in diesem Jahr, ohne Posten mit Sparpotenzial. Im Gegenteil. Sie berichtete von Verlusten bei der Schlüsselzuweisung (385.000 Euro weniger), einer um 471.000 Euro gestiegenen Kreisumlage (4,87 Millionen Euro), einem Anstieg der Personalkosten um 570.000 auf 4,96 Millionen Euro, steigenden Energiepreisen (plus 375.000 auf 662.000 Euro) und höheren Zinsausgaben (plus 224.000 auf 360.000 Euro). Zusammengezählt fehlen der Gemeinde heuer mehr als zwei Millionen Euro. Am Ende bliebe eine freie Finanzspanne von rund 100.000 Euro.

„Wir können nur auf höhere Steuereinnahmen hoffen“, sagte die Kämmerin. Für die Finanzierung der Investitionen hat Schliersee im Vorjahr einen Kredit in Höhe von sechs Millionen Euro aufgenommen. Für Investitionszahlungen im Jahr 2022 wurden drei Millionen Euro benötigt, die restliche Kreditsumme wurde den Rücklagen zugeführt. An diese muss Schliersee jetzt ran. Größter Posten im Haushalt bei Investitionen im Hochbau (7,8 Millionen Euro) ist die Sporthalle mit 6,5 Millionen Euro. Im Tiefbau nannte die Kämmerin Straßensanierungen und Investitionen in die Wasserversorgung für rund 2,1 Millionen Euro. Für die Haushaltsjahre 2023 bis 2026 sind erhebliche Investitionskosten veranschlagt. Die Finanzierung kann nach den derzeitigen Prognosen nicht aus dem Haushalt gestemmt werden. Deshalb mussten Kreditaufnahmen in die Finanzplanung aufgenommen werden, heuer 1,5 Millionen Euro.

Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung ist derzeit nicht vorhersehbar. „Es ist wie eine Glaskugel“, sagte Riesenthal. Schliersee müsse die Balance finden zwischen dem, was notwendig und dem, was wünschenswert sei. „Wir können Investitionen machen“, sagte Schnitzenbaumer. „Sollte es schlechter laufen, muss man Maßnahmen nochmal auf den Prüfstand stellen“, ergänzte er. Einstimmig wurden Haushalts-, Finanz- und Stellenplan verabschiedet. jw