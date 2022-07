Schliersee: Mit Schlauchboot in Fischlaichzone – Verwarngeld

Von: Sandra Hefft

Die Polizei bittet darum, die Schutzzonen am Schliersee zu beachten. (Symbolbild) © Nicolas Armer/dpa/Symbolbild

Schliersee – Am Sonntag entdeckte die Polizei auf dem Schliersee mehrere Menschen, die auf einem Schlauchboot im Bereich der Fischlaichzone unterwegs waren. Diese erwartet ein Verwarngeld.

Bei Kontrollen auf dem Schliersee stellte die Wasserschutzpolizei der Polizei Miesbach am Sonntag (3. Juli) mehrere Badegäste und ein Schlauchboot im Bereich der Fischlaichzone am Kurpark in Schliersee fest. Insgesamt sieben Badegäste als auch die zwei Bootsfahrer erwartet nun ein Verwarnungsgeld.



„Der Uferbereich des Kurparks wurde bereits vor einigen Jahren zu einer Laich-Schutzzone ausgewiesen. Damals fanden aufwendige Uferarbeiten statt, um der Fischpopulation (Lauben und Kieslaicher) einen Lebensraum zu bieten“, heißt es im Bericht. Beide Fischarten stellen die Grundnahrung für viele weitere Fischarten im Schliersee. „Ein Rückgang dieser Population hätte einen negativen Einfluss auf alle weiteren Fischbestände“, erklärt die Polizei.

Sowohl die Laube als auch der Kieslaicher legen in diesem Uferbereich, bevorzugt im seichten kiesigen Bereich ihren Laich ab. „Durch das Betreten und Schwimmen kann es zum Absterben des abgelegten Laichs führen. Dies entweder durch Zertreten oder durch das Ablegen von aufgewirbelten Schwebstoffen auf dem Laich und dem anschließendem Absterben“, heißt es im Bericht.

Die Wasserschutzpolizei der Polizeiinspektion Miesbach bittet die Gäste daher, die vorhandenen Hinweis-/ und Verbotsschilder zu beachten. she