Trachtenverein D‘Waxnstoana startet nach Corona-Pause wieder

Der neu gewählte Ausschuss des Trachtenvereins D‘Waxnstoana Schliersee-Breitenbach: (hinten, v.l.) Christoph Gotthardt, Angelika Grimm, Veronika Reisberger, Julia Kieweg, Florian Kieweg, Hans Mayr, Martin Reisberger und Andreas Dietmannsberger sowie (vorne, v.l.) Franz Holzapfel, Sissi Wagner, Christian Dietmannsberger und Irina Kieweg. © GB

Schliersee – Der Trachtenverein D‘Waxnstoana startet nach zweijähriger Corona-Pause wieder, um Brauchtum und Tradition wieder leben zu können.

Die Vorfreude auf die Rückkehr zum aktiven Vereinslebens nach der corona-bedingten Pause war bei der Jahreshauptversammlung des Trachtenvereins D‘Waxnstoana Schliersee-Breitenbach förmlich zu spüren, denn auch bei den Waxnstoanern mussten in den vergangenen beiden Jahren viele Veranstaltungen aufgrund der Pandemie abgesagt oder verschoben werden.

Nun zeigt sich der Trachtenverein zuversichtlich, Tradition, Brauchtum und die Gemeinschaft im Verein wieder leben zu können. So findet am Freitag, 6. Mai, um 19 Uhr, die traditionelle Maiandacht an der Franziskuskapelle statt. Der Jahrtag des Vereins wurde auf den 2. Juli verlegt. Die Waxnstoana-Trachtler setzen dabei auch in Zukunft auf ihre bewährte Führungsriege:

Florian Kieweg wurde bei der Neuwahl der Vorstands- und Ausschussmitglieder einstimmig als 1. Vorstand wiedergewählt sowie auch der 2. Vorstand Veronika Reisberger. Sie übernimmt dazu wieder das Amt des Zeugwarts.

Eine Doppelfunktion übt auch Hans Mayr aus. Er wurde von den Mitgliedern einstimmig als 1. Kassier und als 1. Vorplattler wiedergewählt.

Zum 2. Kassier wählten die Mitglieder Martin Reisberger.

Im Amt bestätigt wurde auch die 1. Schriftführerin Angelika Grimm.

Irina Kieweg ist neue 2. Schriftführerin.

Andreas Dietmannsberger ist als 1. Fähnrich der Waxnstoana weiterhin für die Vereinsfahnen verantwortlich.

Ihn unterstützt Christoph Gotthardt als 2. Fähnrich.

Zur neuen Jugendvertreterin wählten die Mitglieder Julia Kieweg.

Revisoren des Vereins sind Sissi Wagner und Heinz Groß.

Schliersees Bürgermeister Franz Schnitzenbaumer und der Vorstand des Oberlandler Gauverbands, Schorsch Englhart, hoben in ihren Grußworten die Bedeutung von Heimat und ihren Vereinen in schwierigen Zeiten hervor. „Vereine sind heute wichtiger denn je“, betonte Bürgermeister Franz Schnitzenbaumer und dankte den Vereinsmitgliedern für ihren Einsatz. Gauvorstand Schorsch Englhart wünscht sich, dass die Menschen wieder mehr für ihre Heimat da sind. ksl