Senioren fahren kostenlos: Schliersee verlängert Angebot mit RVO

Schlierseer Senioren dürfen weiterhin im Tarifgebiet Oberland der RVO GmbH kostenlos mit dem Bus fahren. © Weber

Schliersee – In Schliersee können Senioren ab 65 Jahren kostenlos mit RVO-Bussen durchs Oberland fahren. Das Angebot gilt nun bis Ende 2022.

Das kostenlose Seniorenticket haben die Schlierseer Marktgemeinderäte in ihrer jüngsten Sitzung verlängert. Bürgermeister Franz Schnitzenbaumer wies darauf hin, dass das Angebot für alle ab dem vollendeten 65. Lebensjahr gilt. Die Fahrkarten können im Rathaus abgeholt werden.



Vor zwei Jahren haben die Schlierseer Gemeinderäte beschlossen, ein kostenloses Busticket für Senioren einzuführen. Dieses gelte für das gesamte RVO-Netz im Tarifgebiet Oberland und werde gut angenommen. Schlierseer Bürger ab 65 mit Erstwohnsitz in der Marktgemeinde dürfen kostenlos Bus fahren.

2.826 einzelne RVO-Busfahrten

Die Verwaltung hatte damals mit Kosten in Höhe von 21.600 Euro gerechnet und diese in den Haushalt eingestellt. Im Vertrag mit der RVO ist eine Deckelung der Kosten bei 40.000 Euro im Jahr eingebaut. „Darüber hinaus darf die RVO uns nicht mehr berechnen, beziehungsweise fahren dann unsere Senioren umsonst“, erklärte Bürgermeister Schnitzenbaumer in der jüngsten Sitzung. Die Marktgemeinde müsse nun 17.800 Euro bezahlen. Das seien 2.826 einzelne Busfahrten. „Das finde ich eine tolle Leistung“, sagte der Bürgermeister durchaus stolz.

Wichtig sei ihm, dass man weiter an dem Thema dranbleibe und Werbung dafür mache, dass sich Schlierseer Senioren eine Seniorenbuskarte im Rathaus abholen können. „Das stützt den Busverkehr und entlastet auch ein bisschen die Straßen“, erklärte er. Für Gerhard Waas (Grüne) sind die paar Tausend Fahrten wichtig als Verhandlungsgrundlage über Buslinien mit der RVO. „Es ist der richtige Schritt in die richtige Richtung“, sagte er.

Einstimmiges Votum zu Seniorenticket

Die Marktgemeinderäte entschieden sich letztlich ohne große Diskussion einstimmig dafür, den Vertrag mit der RVO GmbH bis zum 31. Dezember 2022 zu verlängern.

Damit sind sie nicht alleine. Auch in Miesbach, Tegernsee, Bad Wiessee, Fischbachau, Gmund, Hausham, Rottach-Egern, Waakirchen und Weyarn gibt es das Seniorenticket. Für Holzkirchen und Otterfing ist es geplant. jw; ksl