Schlierseer Hof soll „das begehrenswerteste Hotel Deutschlands werden“

Von: Sabrina Winklmaier

Teilen

In Bestlage am See: Der in die Jahre gekommene Bestand des Schlierseer Hofs soll einem attraktiven Neubau für folgende Generationen weichen. © Planungsbüro Kirchmayr

Schliersee – In Schliersee könnte schon in absehbarer Zukunft groß gebaut werden. In Bestlage soll ein neues Hotel entstehen, ein Ersatz für den in die Jahre gekommenen Schlierseer Hof.

Die Familie De Alwis, Inhaber des Schlierseer Hofs und des Appartement Hauses „die Kuh am See“ in Schliersee war zusammen mit dem Planungsbüro Kirchmayr aus Salzburg in den Schlierseer Gemeinderat gekommen, um die veränderten Neubaupläne des Schlierseer Hofs zu präsentieren.



„Wir sind Investor, Betreiber, Familie und Nachfolger – alles in einer Hand. Das ist eine Traumsituation für jede Gemeinde“, sagte Walter de Alwis. Sohn Marcel de Alwis möchte ein Hotel bauen, das auch die nächsten Generationen beeindruckt. „Wir wollen nicht das beste Hotel werden, nicht das teuerste Hotel, sondern ganz klar das begehrenswerteste Hotel Deutschlands werden!“, sagte er.



Marcel de Alwis plant weiter mit regionalen Partnern zusammenzuarbeiten und einen zusätzlichen Treffpunkt für die Schlierseer zu kreieren. In der Lobby soll beispielsweise ein Dorfladen entstehen. „Wir brauchen ein außergewöhnliches Hotel mit einem guten Namen für Schliersee – auch um Mitarbeiter zu finden“, sagte er. Mit dem Mitarbeiterhaus „Prinzenweg“, das im Besitz der Familie de Alwis ist, sollen die Arbeitsplätze attraktiv werden. De Alwis denkt dabei beispielsweise an einen Fitnessraum mit Pool oder eine eigene Kindertagesstätte. „Wir müssen das Hotel auch für unsere Mitarbeiter bauen“, sagte er.



Das fünfgeschossige Hotel für über 30 Millionen Euro soll in drei verbundene Baukörper aufgeteilt werden und 116 Zimmer haben. Die Autos sollen in einer Tiefgarage mit Duplex-Stellplätzen verschwinden. Weiter sollen ein A-la-



carte-Restaurant mit vorgelagertem großem Biergarten, die schwimmende Walter’s Lounge im Schliersee und ein großzügiger Wellnessbereich mit Ayurveda-Innenhof, Badehaus, Pools, Saunen, Teehaus und Zengarten entstehen. Das Wellnessangebot soll zudem für die Öffentlichkeit als Day-Spa-Angebot nutzbar sein.



Der Planer betont, dass 75 Prozent der erdgeschossigen Fläche auch für Nicht-Hotelgäste nutzbar sein wird. „Ich möchte jeden Tag mit meinen Eltern im Hotel stehen“, betonte Marcel de Alwis.



Bürgermeister Franz Schnitzenbaumer freut sich, dass die Diskussion angestoßen wurde und erinnerte: „Wir sind noch nicht im Bebauungsplanverfahren, das ist nur eine Vorstellung einer Entwurfsplanung.“ Er möchte auch die öffentliche Diskussion führen. „Dieses Projekt wird für die nächsten Jahrzehnte ortsbildprägend, aber auch wirtschaftlich prägend sein für Schliersee“, sagte er.



Für einige Gemeinderäte war das Hotelprojekt auch nach den Planänderungen deutlich zu groß. „Mir ist das Hotel viel zu hoch“, sagte Max Leitner (Die Schlierseer). „Das Hotel fügt sich nach meinem Eindruck nicht ins Ortsbild ein“, sagte Bernd Mayer-Hubner (Grüne). Für Babette Wehrmann (Grüne) ist es wichtig, eine Grundlage zu finden, bei der die Bürger mitgehen, um einem Bürgerbegehren zu entgehen.



Auch Astrid Leitner (CSU) ist das Hotel eigentlich zu hoch, aber sie fragt in die Runde: „Wenn nicht an dieser Stelle, wo sonst?“ Der Gast brauche den Seeblick und für den Hotelier müsse das Hotel wirtschaftlich sein. Auch für Florian Reinthaler (CSU) ist die Wirtschaftlichkeit ein wichtiger Punkt. Am Ende der Diskussion überwog die Zustimmung. Mit fünf Gegenstimmen entschied sich der Schlierseer Gemeinderat dazu, das Projekt in die nächste Runde zu schicken. jw