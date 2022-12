SG Hausham ehrt Ausnahmeathletin und Sympathieträgerin Sabrina Zeug

Teilen

Sabrina Zeug (2.v.r) ist die nach Punkten aktuell beste Wurf-Fünfkämpferin Deutschlands. Dazu gratulierten ihr und ihrem Trainer Hans Zenzinger Uschi Killer (r.) und die dritte Bürgermeisterin Ria Röpfl. © Helmut Hacker

Hausham – Bei einem lockeren Empfang ehrte die SG Hausham ihre überragende und doch bescheidene Kraftsportlerin Sabrina Zeug.

Wohltuend anders als so mancher pittoreske Auftritt bei der da noch laufenden Fußball-Weltmeisterschaft in der Wüste war die Ehrung, die die SG Hausham ihrer überragenden und doch so bescheidenen Kraftsportlerin Sabrina Zeug bei einem lockeren Empfang bei Marys Partyservice zuteil werden ließ. Bei dem Festakt wurden auch die Leistungen ihres kongenialen Trainers Hans Zenzinger gewürdigt, der seit vielen Jahrzehnten in der SG Hausham die Sparte Kraftsport im bayerischen Vergleich im Spitzenfeld hält.

3815 Punkte beim Wurf-Fünfkampf sagen wahrscheinlich nur Insidern etwas. Tatsächlich steckt dahinter eine neue deutsche Bestmarke, die Sabrina Zeug heuer im Sommer bei den Bayerischen Meisterschaften in Bogen aufgestellt hat. Bei dem sportlich fairen, aber bei Temperaturen über 35 Grad Celsius ziemlichen fordernden Wettkampf, überzeugte Sabrina Zeug bei Hammerwurf, Kugelstoßen, Diskuswurf, Speerwurf und Gewichtwurf und überbot dabei den bis dahin geltenden deutschen Rekord um gut 80 Punkte. An diese Leistungen erinnerte Uschi Killer, Vorständin der SG-Sparte Turnen, Volleyball und Leichtathletik in ihrer Laudatio und stellte fest: „Sabrina, wir sind einfach nur unglaublich stolz auf dich.“



Trainer Hans Zenzinger: „Wir haben da sportlich noch was vor“

Dass daran ihrer langjähriger Trainer Hans Zenzinger einen nicht unerheblichen Anteil hatte, blieb natürlich nicht unerwähnt. Selbst gesundheitlich angeschlagen, meinte er mit einem anerkennenden Augenzwinkern: „Wegen der Temperaturen hatte ich bei dem Wettkampf einen Kreislaufkollaps, aber die Sabrina und die Mädels haben das dann auch ohne mich geschafft.“ Langsamertreten ist Zenzingers Sache aber wohl dennoch nicht. Lausbubenhaft meinte er: „Wir haben da sportlich noch was vor, aber das verrate ich noch nicht.“

Wie anerkannt die familiäre Zusammenarbeit und die gegenseitige Hilfe bei Veranstaltungen der Sportvereine im Landkreis ist, hob Klaus Stein, Vorstand der Sportfreunde Föching, bei seiner Gratulation heraus: „Ich hoffe, dass wir diese gute Kameradschaft noch lange so beibehalten.“



Dass die in den Landkreis-Medien wahrscheinlich meistgenannte Sportlerin auch die Gemeinde Hausham stolz macht, hob dritte Bürgermeisterin Ria Röpfl (FWG) hervor: „Deine unfassbaren Leistungen haben uns weit über die Landkreisgrenzen bekannt gemacht.“



Im Gegensatz zu Profi-Sportlern muss die 30-Jährige allerdings Arbeit und Training als auch ihr Engagement bei der Nachwuchsförderung unter einen Hut bringen. Dass sie dennoch Höchstleitungen erbringt, kommentierte die vielfach geehrte Sportlerin auf Nachfrage bescheiden: „Ich kann nur sagen, vielen Dank an alle Vereine, Wettkampfrichter, Veranstalter, meine Familie und natürlich den Hans, dass ich meinen Sport überhaupt so ausführen kann.“ hac