Ninja Warrior in Elbach: 40 Kandidaten kämpfen mit „brazerischem Schmoiz“

Von: Sabrina Winklmaier

Ninja Warrior in Elbach: Mehrere Tausend Zuschauer fieberten mit den 40 Kandidaten mit. © Sabrina Winklmaier

Elbach – Das 4000 Quadratmeter große Festzelt in Elbach glich am Mittwoch mehr einer Gladiatoren-Arena als einem Bierzelt. 40 Teilnehmer kämpften um den Titel „Bavarian Ninja Warrior“. Das Spektakel fand im Rahmen der Veranstaltung „Elbach feiert“ statt.

„You shook me all night long“ von AC/DC dröhnte aus den Boxen im vollbesetzen Bierzelt in Elbach am Mittwoch (26. Juli) als sich die 40 Teilnehmer des „Bavarian Ninja Warrior“ dem Publikum präsentierten. Mehrere Tausend Fans und Vereinsmitglieder, welche die Teilnehmer im Wettkampf vertreten, jubelten mit Bannern, Trommeln und Kuhschellen ihre Favoriten an. Von Weilheim bis hinein ins Inntal waren die Athleten angereist, um sich in einem 80 Meter langen Parcours zu messen. Angelehnt war dieser an das Format „Ninja Warrior“, bekannt aus dem Fernsehen. Nur eben nicht in einer großen Halle, sondern in einem Bierzelt am Ortsrand von Elbach.

Jeweils zwei Gladiatoren – wie sie von den Veranstaltern getauft wurden – traten zeitgleich auf zwei identischen Hindernisstrecken an. Ziel war eine mehrere Meter hohe Rampe in der Mitte der beiden Strecken. Der Schnellere muss es bis nach oben schaffen und dann einen großen Buzzer, einen riesigen Knopf, drücken. Damit das nicht zu einfach ist, gilt es dazwischen noch weitere Hindernisse zu überwinden. Es mussten unter anderem schräge Keile übersprungen, sich an Ringen entlanggehangelt und über zwei dünne Balken über einen Pool balanciert werden. Besonderer Clou: Auch der Verein wurde in die Strecke mit eingebunden. Bevor es zu dem Balance-Akt über dem Wasserbecken ging, mussten vier Vereinsmitglieder in einem großen Sack eine gewisse Strecke hüpfen und eine Glocke betätigen.

Das Wichtigste für den Parcous: „brazerischer Schmoiz“

Braucht man für den Parcours eine besondere Technik? Laut den Organisatoren von „Elbach feiert“ nur einen „brazerischen Schmoiz“, also Muskelkraft in den zarten Fingern. Für Maxi Lechner vom Trachtenverein Brunnthal gab es nur eine Strategie: „Einfach Vollgas.“ Das brachte ihm auch den Sieg gegen Ina Neumann vom DAV Leitzachtal ein.

Trotz möglicher Muskelzerrungen in beiden Armen trat Stefan Sappl für die Freiwillige Feuerwehr Wall beim Ninja Warrior an. © Sabrina Winklmaier

Muskelkraft gefragt: Um auf die mehrere Meter hohe Wall zu kommen, brauchte Sebastian Röpfl vom Trachtenverein Hausham augenscheinlich seine ganze Kraft. Festhalten an den Seiten war nämlich verboten. © Sabrina Winklmaier

Einen besonderen Applaus erhielt Stefan Sappl von der Freiwilligen Feuerwehr Wall. Am Dienstag, als alle Teilnehmer den Parcours testen durften, verletzte er sich. Trotzdem trat er mit getapeten Armen an. „Wahrscheinlich eine Muskelzerrung in den Armen“, kommentierte er nach seinem Durchgang.

Im Ko-Rundensystem traten in der zweiten Runde dann die jeweiligen Sieger gegeneinander an. Der Parcours wurde leicht verändert, bei der Vereinsaufgabe mussten drei starke Männer zwei auserwählte Damen in Traktorreifen ziehen. Diesmal war jedoch auch die Zeit ausschlaggebend. Die beiden schnellsten Gladiatoren standen sich dann im Finale gegenüber. Noch ein weiteres Mal wurde die Strecke überarbeitet, das vielleicht schwerste Hindernis war eine sogenannte Himmelsleiter. Dabei mussten sich die beiden Kandidaten mit einer Stange, die an beiden Seiten eingehakt werden kann, ein gutes Stück nach oben hangeln.

Schiedsrichter müssen Maßkrüge überprüfen

Im Finale gegenüber standen sich dann um 23.30 Uhr Simon Kuchelmeier (Zeit 1.33 Minuten) vom Trachtenverein Parsberg und Albert Eichner (Zeit 1.32 Minuten) vom Trachtenverein Baiernrain. Die Vereinsaufgabe im Finale: Kuchelmeier und Eichner mussten sich einen Vereinskameraden aussuchen, der am schnellsten eine Maß Bier exen konnte.

Der Kollege von Eichner war schneller, Eichner kletterte als Erster auf die Wall und drückte den Knopf. Das Zelt jubelte. Doch plötzlich herrschte Stimmengewirr und die Schiedsrichter brachten die beiden Bierkrüge. Der Krug vom Team Eichner war noch nicht ganz leer – das bekannte Noagerl Bier war noch zu sehen. Die Maß von Team Kuchelmeier dagegen war komplett ausgetrunken. „Die Maß muss leer sein, Eichner ist also zu früh losgelaufen“, hallte es aus den Boxen, das Zelt pfiff.

Schnell einigten sich die Schiedsrichter, dass Kuchelmeier eine Chance bekommen soll, die Wand zu erklimmen. Schafft er das, ist er „Ninja Warrior“. Der Parsberger schnaufte noch einmal tief durch, lief die Wall hoch und drückte als Sieger den roten Knopf.

Ninja Warrior: Simon Kuchelmeier vom Trachtenverein Parsberg © Sabrina Winklmaier

„Ich hab mit meinem Chef gewettet, dass die ganze Firma morgen frei hat, wenn ich gewinne“, strahlt Kuchelmeier bei der Siegerehrung. Der neue Ninja Warrior ist Lehrling bei der Zimmerei Hilgenrainer und auch Chef Klaus Hilgenrainer scheint um den arbeitsfreien Tag am Donnerstag nicht traurig zu sein, als er seinem Lehrling gratuliert. Neben dem arbeitsfreien Tag erhielt Kuchelmeier einen Scheck über 1000 Euro für seinen Verein.