Silvester im Landkreis Miesbach: Tipps von Polizei und Tierschützern

Von: Sandra Hefft

Teilen

Böllern gehört für viele zum Silvesterabend. Doch dabei gilt es einiges zu beachten. (Symbolbild) © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Landkreis – Heuer gibt es zu Silvester wieder Raketen und Co. zu kaufen. Doch was gilt es zu beachten? Bitten und Hinweise kommen von der Polizei und Tierschützern im Landkreis Miesbach.

„Nach zwei Jahren Pause sind in Bayern an Silvester pyrotechnische Gegenstände wieder im Handel erhältlich“, erklärt das Bayerische Landeskriminalamt. Bis zum Silvestertag können sich alle, die Spaß am bunten und lauten Brauch haben, also wieder mit Raketen, Böllern und Co. eindecken. Damit die Verwendung auch sicher vonstatten geht, hat das Bayerische Landeskriminalamt ein paar Hinweise parat. Doch nicht nur Menschen befinden sich inmitten des Feiertrubels, sondern auch Tiere. Für diese sind flackernde Lichter und kreischende Raketen aber meist ein Graus. „Wir bitten herzlichst auf Feuerwerke zu verzichten“, sagt Johanna Ecker-Schotte. Sie ist Erste Vorsitzende des Tierschutzvereins Tegernseer Tal.

Von Knallerbse bis Großfeuerwerk: Wer darf was kaufen?

Was für den üblichen Gebrauch sicher ist, erkennen Verbraucher anhand der Kennzeichnung, die auf den Feuerwerksartikeln angebracht ist. Diese sind in die Kategorien F1 bis F4 eingeteilt. F1 steht dabei für Kleinstfeuerwerk wie Knallerbsen und Wunderkerzen. Diese dürfen ab zwölf Jahren gekauft werden. 18 sein muss der Käufer bei Feuerwerk der Kategorie F2, das sind Raketen und Böller. Mittel- und Großfeuerwerk läuft unter Kategorie 3 und 4. Käufer brauchen eine entsprechende sprengstoffrechtliche Erlaubnis.

Bußgelder bis zu 50.000 bei nicht CE-zertifizierter Pyrotechnik

Grundsätzlich gilt: Hände weg bei fehlender Kennzeichnung. „Der Umgang mit nicht CE-zertifizierter Pyrotechnik stellt in Deutschland einen Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz dar“, erklärt das Bayerische Landeskriminalamt. Bußgelder bis zu 50.000 Euro, sogar Freiheitsstrafen, sind möglich. „Daher sollte man beim Kauf unbedingt auf die CE-Zertifizierung mit entsprechender Einstufung achten“, raten die Beamten. Und: „Diese muss auf allen pyrotechnischen Produkten in deutscher Sprache aufgedruckt sein.“

Auch der Kauf von Pyrotechnik der Kategorie 3 und 4 ohne entsprechende Nachweis ist Deutschland nicht erlaubt, obwohl diese oftmals auf Märkten im benachbarten Ausland oder im Internet zu günstigen Konditionen frei erhältlich ist. „Selbst eine vorhandene CE-Zertifizierung für Kategorie 3 Feuerwerk auf ausländischen pyrotechnischen Gegenständen schützt nicht vor Strafe“, erklärt die Polizei.

Vorsicht bei Feuerwerk aus dem Ausland

Problematisch bei Feuerwerk aus dem Ausland oder Internet ist „die in der Regel unklare Zusammensetzungen dieser verbotenen pyrotechnischen Erzeugnisse“, erklärt das Bayerische Landeskriminalamt. Deshalb sei deren Verwendung mit extremen Risiken verbunden könne zu lebensgefährlichen Verletzungen führen. „Sie entsprechen nicht den hiesigen Sicherheitsstandards. So besteht unter anderem die Gefahr von Fehlzündungen der unkontrollierten Ware.“ Außerdem haben sie aufgrund ihrer anderen chemischen Zusammensetzung eine wesentlich höhere Wirkung als hiesige Feuerwerkskörper.

Für den richtigen Umgang mit Pyrotechnik rät das Bayerische Landeskriminalamt:

Erwerben und verwenden Sie nur geprüfte und zugelassene Feuerwerkskörper.

Versuchen Sie niemals, Feuerwerk selbst zu basteln.

Halten Sie sich an die Gebrauchsanweisungen.

Zünden Sie Feuerwerkskörper nur im Freien und mit genügend Abstand zu Menschen, Tieren und leicht entzündlichen Materialien.

Feuern Sie Raketen nur aus senkrechten und sicher stehenden Behältern, zum Beispiel leeren Flaschen im Getränkekasten.

Heben Sie niemals Blindgänger auf oder entzünden Sie diese erneut.

Entzünden Sie Feuerwerkskörper niemals in der Hand.

Verkürzen Sie keine Zündschnüre und bündeln Sie keine Feuerwerkskörper.

Horror für Wildtiere

Der Krach und die Lichteffekte zu Silvester haben auch einen Einfluss auf Tiere. Johanna Ecker-Schotte, Erste Vorsitzende des Tierschutzvereins Tegernseer Tal, hat dazu eine ganz klare Meinung: „Wir wünschen uns endlich ein Verbot von diesen extrem lauten und schmutzigen Batterien und Knallbomben“, betont sie. „Mit Silvester, dem Start in ein neues Jahr hat dies nichts mehr zu tun.“

Johanna Ecker-Schotte ist Erste Vorsitzende des Tierschutzvereins Tegernseer Tal. © Sandra Hefft

Dabei geht es aber nicht nur um verängstigte Katzen und Hunde: „Haustiere können betreut werden, auch unsere landwirtschaftlichen Tiere sind in Sicherheit. Für unsere Wildtiere am See, im Wald und am Berg ist es wie jedes Jahr ein besonderer Horror.“ Hier könne keine Vorsorge getroffen werden.

Am Beispiel der Gemeinde Kreuth werde deutlich, „dass es auch anders funktioniert, mit einer Lasershow, die nicht nur mehr von Einheimischen sondern auch von vielen Gästen gemeinsam bestaunt wird“. Kritiker verurteilten auch diese Variante, nicht so Ecker-Schotte und der Tierschutzverein Tegernseer Tal: „Wir finden sie sehr gelungen und nachahmenswert. Ganz dunkel sollten wir nicht in ein neues Jahr starten.“ she