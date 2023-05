Alpentriathlon: Großteil der Starter aus der Region

Teilen

Auf den Sixtus Alpentriathlon freuen sich (v.l.) Schliersees Bürgermeister Franz Schnitzenbaumer, Moritz Lange (Projektleiter Deutsche Triathlon GmbH) und Christian Huschka (General Manager Karma Bavaria und Partner der Veranstaltung). Sie stellten die Änderungen in diesem Jahr vor. © Judith Weber

Schliersee –Ende Juni wird in Schliersee wieder geschwommen, gelaufen und geradelt beim Sixtus Alpentriathlon. Die Radstrecke führt dieses Mal nach Bayrischzell.

Nach dem erfolgreichen Comeback im vergangenen Jahr, steht der Sixtus Alpentriathlon Schliersee heuer am Sonntag, 25. Juni, auf dem Programm und schafft erneut die erfolgreiche Verbindung von Breiten- und Spitzensport.

Der Alpentriathlon ist ein Altersklassenrennen über die Kurzdistanz (1,5 Kilometer Schwimmen, 40,1 Kilometer Radfahren, 10 Kilometer Laufen) und über die Sprintdistanz (500 Meter Schwimmen, 16,7 Kilometer Radfahren, 5 Kilometer Laufen). Auch die Triathlon-Bundesliga ist heuer wieder am Start. Damit reiht sich die Marktgemeinde Schliersee als Austragungsort in die Reihe mit Kraichgau, Düsseldorf, Tübingen und Hannover ein.



„Das ist ein absolutes Highlight“, sagte Bürgermeister Franz Schnitzenbaumer bei einem Pressegespräch im Hotel Karma Bavaria in Schliersee stolz. Wichtiger als schöne Bilder in die Welt zu schicken, die gut fürs Marketing sind, ist dem Bürgermeister aber der Sport. „Auch für unsere heimischen Sportler“, sagte er. Streckenchef Moritz Lange ergänzte, dass rund zwei Drittel der Teilnehmer aus der Region seien. „Und wir haben einen Anteil von 40 Prozent an weiblichen Startern“, berichtete er. „Das ist außergewöhnlich und freut uns sehr!“ Außerdem werden Sportler aus 20 verschiedene Nationen am Start sein.



Erwartet werden rund 700 Teilnehmer und zusätzlich 120 nationale und internationale Top-Athleten der Bundeliga. Die größte Änderung in diesem Jahr ist die Radstrecke auf der Kurzdistanz. „Diese führt raus nach Bayrischzell und in Richtung Landesgrenze“, berichtete der Streckenchef. Der Wendepunkt für die Radfahrer wird auf Höhe des Stockerparkplatzes sein. Das Highlight, der anspruchsvolle Anstieg zum Spitzingsee, bleibt bestehen. „Die Auffahrt zum Spitzing ist legendär“, sagte der Bürgermeister.



Moritz Lange, der als Projektleiter und Streckenchef für die Umsetzung des umfangreichen Angebots verantwortlich ist und in den vergangenen Wochen und Monaten im intensiven Austausch mit den lokalen Behörden gestanden hat, verspricht den Gesamt­einfluss auf den Verkehr in der Region so kurz wie möglich zu halten. „Straßensperren lassen sich natürlich nicht vermeiden“, erklärte er. „Aber der Konflikt hält sich in Grenzen“, betonte Schnitzenbaumer. Klassischer Anreisetag für Urlauber sei der Samstag, die Geschäfte haben sonntags zu. „Zudem ist die Sperrung auch nicht den ganzen Tag und durch die Streckenänderung das Leitzachtal frei“, ergänzte er. Schnitzenbaumer freut sich auf den Alpentriathlon. „Das Erlebnis in der Früh, wenn man zum Start kommt, die Anspannung bei den Sportlern, und wenn es dann losgeht, das ist etwas ganz Besonderes“, sagte er.



Triathlon-Begeisterte können sich für alle Distanzen noch bis Mittwoch, 14. Juni, anmelden. Alle Infos gibt‘s auf www.alpentriathlon-schliersee.com. jw