Sixtus-Lauf in Schliersee: Bundesstraße am Wochenende gesperrt

Von: Fridolin Thanner

Unter lautstarker Anfeuerung der Eltern startete der Nachwuchs beim Sixtus-Lauf in Schliersee. © GB (Archivbild)

Schliersee – Am Samstag steht der Sixtus-Lauf in Schliersee an. Dafür muss zeitweise die Bundesstraße B307 gesperrt werden.

In Schliersee macht sich eine große Menschenmenge am Samstag (21. Mai) auf den Weg – im Laufschritt oder mit Walking-Stöcken. Beim Sixtus-Lauf Schliersee wurde heuer zum ersten Mal das Teilnehmerlimit erreicht. 2.000 konditionsstarke Sportler starten auf ihre Strecken – drei stehen zur Wahl. Start und Ziel befinden sich im Kurpark an der Vitalwelt.

Aufgrund der Baustelle an der Spitzingstraße/Hachelbachbrücke wird es 2022 eine teilweise Änderung der 21-Kilometer-Strecke geben. Der Halbmarathon wird die Läufer diesmal nicht nach Aurach, sondern auf den Bockerlbahnweg führen. Es warten einige Höhenmeter, dafür aber auch schöne Ausblicke. Vorbei an Wasserfällen und auf unversiegelten Wegen geht es anschließend nur noch abwärts bis nach Fischhausen und weiter am Westufer des Schliersees entlang. Nach einem Schlenker in Richtung Hausham ist bald das Ziel erreicht.

Die Strecken des 7,5- und Zehn-Kilometer-Lauf&Walk sowie der Kinder- und Jugendläufe bleiben wie gehabt. Am Südende des Schliersees wartet wieder eine Sprintwertung. Die schnellste Läuferin und der schnellste Läufer erhalten je einen Sachpreis.

Veranstalter Flowmotion aus Gmund weist auf die Baustelle in Hausham hin, die zu erheblichen Verkehrsbehinderungen in Richtung Schliersee führen kann. Flowmotion empfiehlt deshalb, genügend Zeit einzuplanen oder gleich mit dem Fahrrad oder ÖPNV anzureisen. „Die Parkplätze an der Vitalwelt Schliersee sind zudem sehr begrenzt“, heißt es weiter. Autofahrer müssen sich außerdem auf eine Behinderung wegen des Laufs einstellen: Die B307 wird von 13.55 bis maximal 14.45 Uhr zwischen Einmündung Lautererstraße und Bahnübergang Neuhaus für Verkehr gesperrt.

Der Startschuss für den Lauf fällt um 14 Uhr. Bereits vorher ist der Nachwuchs dran. Los geht es um 12 Uhr mit dem Jugend-Lauf (2.000 Meter). Um 12.30 Uhr startet der Zwergerl-Lauf (500 Meter) und um 12.40 Uhr der Kinder-Lauf (1.000 Meter). Siegerehrung für den Nachwuchs ist um 13 Uhr, für die Teilnehmer des Lauf&Walk um 17 Uhr. Weitere Infos gibt es unter www.schliersee-lauf.de. ft