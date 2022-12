Skifahren im Oberland: Saison startet im Landkreis Miesbach – Am Brauneck geht‘s schon rund

Von: Sabrina Winklmaier

Ski und Snowboard dürfen wieder pistenfertig gemacht werden: Die Saison 2022/2023 startet. (Symbolbild) © Angelika Warmuth/dpa/Symbolbild

Region – Die Alpen Plus Gebiete im Landkreis Miesbach nehmen am Wochenende den Skibetrieb auf. Im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen hat die Saison 2022/2023 schon begonnen.

Skifahrer aufgepasst: Dieses Wochenende (17. und 18. Dezember) nehmen viele Anlagen den Betrieb für die Skisaison 2022/2023 auf. Mit dabei sind im Landkreis Miesbach das Skiparadies Sudelfeld und das benachbarte Skigebiet Spitzingsee-Tegern­see. Im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen geht‘s am Brauneck bereits wieder rund.

Viel Schneefall und eisige Temperaturen versprechen am vierten Adventswochenende einen bilderbuchhaften Start für die Skigebiete im Landkreis Miesbach. Im Skiparadies Sudelfeld öffnet die Sechser-Waldkopfbahn, der Achtersessel am Sudelfeldkopf, die Kitzlahner-Vierer-Sesselbahn, der Monte Gogo sowie der Wedel- und Hotellift. Zudem ist nach drei Jahren Stillstand zum ersten Mal wieder der Mittlere Sudelfeldlift in Betrieb.

„Wir freuen uns nach Corona auf eine endlich mal wieder normale Saison“, freut sich Egid Stadler, Geschäftsführer der Bergbahnen Sudelfeld. „Wir merken schon jetzt, die Freude am Skifahren ist bei unseren Stammgästen groß und auch unsere Mannschaft freut sich, dass es wieder los geht.“

Silbernes Jubiläum feiert die Rosenheimer Skischule „Top on Snow“ und startet am Sonntag (18. Dezember), mit einem großen Jubiläums-Ski-Opening in die Saison am Sudelfeld. Begleitet wird der Auftakt von einem bunten Rahmenprogramm und vielen attraktiven Angeboten. Zudem sparen alle Frühbucher 25 Euro Rabatt auf alle Gruppenkurse. Bei dem Kurs „Skitouren und Safety Camps auf Anfrage“ lernen Teilnehmer das richtige Verhalten auf, beziehungsweise abseits der Pisten – beispielsweise in felsigem Gelände. Zur Anmeldung geht‘s hier.

Im benachbarten Skigebiet Spitzingsee-Tegernsee öffnen am Samstag (17. Dezember) die Stümpfling-Vierer-Sesselbahn, der Osthang- und Lyralift sowie voraussichtlich die Soßkopf-Zweier-Sesselbahn. Die Sutten-Vierer-Sesselbahn ist zunächst nur als Zubringer ab Rottach-Egern in Betrieb. Ob der Kurvenlift am Wochenende Sportbegeisterte transportieren kann, hängt noch von den Schneefällen in den nächsten Tagen ab. Am Wallberg ist die Kabinenbahn geöffnet, die Rodelbahn ist wegen Schneemangels leider noch geschlossen

Im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen ist der Betrieb bereits Anfang Dezember losgegangen: Am Brauneck in Lenggries fährt die Kabinenbahn seit 3. Dezember wieder. „Am Wochenende gehen voraussichtlich alle Bahnen und Lifte außer Zirkuslift und Idealhang in Betrieb“, erklären die Alpen Plus Partner. sw

Ab dem Wochenende (17. und 18. Dezember) gibt es den tagesaktuellen Anlagenbericht und die Schneehöhen für alle Gebiete.