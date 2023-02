Slopestyle-Weltcup: Morgan (SC Miesbach) auf Platz drei in Mammoth Mountain

Von: Fridolin Thanner

Teilen

Auf dem Weltcup-Podest in Kalifornien: Annika Morgan (r.) wurde Dritte hinter der US-Amerikanerin Julia Marino (M.) und Reira Iwabuchi (Japan). © @dustinsatloff/@usskiteam

Miesbach – Annika Morgan freut sich über das dritte Weltcup-Podium ihrer Karriere. Beim Slopestyle-Weltcup in Mammoth Mountain (USA) wurde die Snowboarderin Dritte.



Annika Morgan, die für den SC Miesbach startet, durfte jubeln, obwohl das Finale abgesagt wurde. Aber dadurch behielt sie ihren dritten Platz aus der Qualifikation. Ebenfalls bei den Freestyle-Wettkämpfen in Kalifornien am Start war Christoph Lechner vom SC Ostin. Doch er schaffte in der Halfpipe nicht den Sprung in die Finals.

Cool und in starker Form präsentierte sich Annika Morgan in der Slopestyle-Qualifikation von Mammoth Mountain. Die Freestyle-Athletin schafft es am vergangenen Donnerstagabend deutscher Zeit erstmals seit den Olympischen Spielen wieder in ein Weltcup-Finale – und durfte dann doch nicht starten. Der Freude tat das keinen Abbruch, denn das Ergebnis kam schließlich auch in die Wertung. Erst wurde das Finale verschoben und dann – aufgrund des zu starken Windes – ganz abgesagt.

Danach durfte sich Morgan zum dritten Weltcup-Podium ihrer Karriere gratulieren lassen. Damit erfüllte sie auch Qualifikationsnorm für die am 19. Februar beginnende Weltmeisterschaft. „Ich freue mich voll über den Podestplatz“, sagte Morgan und erzählte weiter: „Natürlich wäre ich gerne im Finale gefahren, aber das ging heute gar nicht. Niemand ist die Jumps im Training gesprungen. Der Wind war zu stark.“ Die 20-Jährige ist „froh, dass ich in meinem zweiten Quali-Run alles gezeigt habe“.



Christoph Lechner konnte in der Halfpipe die guten Trainingseindrücke in der Quali nicht bestätigen. Er kam mit den schlechter werdenden Bedingungen nur schwer zurecht, konnte keinen fehlerfreien Run landen und belegte Platz 21.



Vor der WM in Bakuriani (Georgien) steht für die Freestyler noch ein Weltcup in Calgary (Kanada) auf dem Programm.