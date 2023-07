Irschenberg: Slowene zu schnell ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Von: Sabrina Winklmaier

Bei einer Verkehrskontrolle ging den Polizisten auf Höhe Irschenberg ein Slowene ins Netz. Dieser fuhr zu schnell mit einem Autoanhänger. (Symbolbild) © Rolf Vennenbernd/dpa/Symbol

Irschenberg – Bei einer Verkehrskontrolle hielten Polizisten einen Slowenen auf Höhe Irschenberg auf. Der Mann fuhr zu schnell mit einem Autoanhänger, für den er keinen gültigen Führerschein besaß.

Wie die Autobahnpolizei Holzkirchen berichtet, führte am gestrigen Montag, gegen 14.40 Uhr, eine zivile Streife der Autobahnpolizei Geschwindigkeitsmaßnahmen auf der Autobahn A8 mit einem Videofahrzeug durch. Zwischen der Raststation Seehamer See und Irschenberg in Fahrrichtung Salzburg fiel den Beamten ein slowenisches Gespann auf. Der Geländewagen, der auf seinem Autoanhänger einen weiteren Geländewagen transportierte, überschritt nach Angaben der Polizei deutlich die zugelassene Höchstgeschwindigkeit.

Die Polizisten unterzogen den Slowenen an der Anschlussstelle Irschenberg daraufhin einer Kontrolle. „Im Verlauf der Kontrolle kam es für den 33-jährigen Slowenen dann noch schlimmer“, berichtet Franz Höglauer von der Autobahnpolizei. Nachdem ihm die Beamten mitgeteilt haben, dass er eine dreistellige Summe wegen Raserei mit seinem Land Rover zu zahlen habe, konnte er zunächst keinen Führerschein nachweisen. Nach einer Überprüfung stellte sich dann heraus, dass der Mann lediglich eine Fahrerlaubnis der Klasse „B“ vorweisen konnte. Für sein Gespann mit einer Gesamtmasse von 6000 Kilogramm hätte er jedoch die Klasse „BE“ vorweisen müssen.

„Folgerichtig war die Fahrt für den Slowenen erst einmal beendet, zumal sein Beifahrer auch nicht über die erforderliche Führerscheinklasse verfügte“, heißt es weiter im Polizeibericht. Der Slowene und sein Beifahrer mussten dann auf einen Ersatzfahrer warten, der das Gespann ordnungsgemäß weiterfahren durfte., fügte die Polizeiinspektion noch hinzu.