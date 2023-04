Whisky-Destillerie möchte erweitern / Gemeinderat für Bebauungsplan

Von: Sabrina Winklmaier

Die Whiskey-Produktion läuft hervorragend. Jetzt braucht die Destillerie Slyrs in Neuhaus mehr Platz. © Weber

Schliersee – Der Schlierseer Gemeinderat stimmte in der jüngsten Sitzung über eine Änderung des Bebauungsplans zur Erweiterung der Slyrs Whisky-Destillerie ab. Für Bürgermeister Franz Schnitzenbaumer ist die Firma mittlerweile ein „Aushängeschild für Schliersee“.

„Das Thema ist aus dem Bauausschuss bekannt“, sagte Schnitzenbaumer. Das Gremium hatte sich vor ein paar Wochen einstimmig dafür entschieden, dem Gemeinderat eine Empfehlung für die Bebauungsplanänderung auszusprechen. Beantragt sind der Umbau und die Neugestaltung der bestehenden Destillerie.



Eine Galerie mit Büroflächen soll eingebaut werden und ein Anbau mit Funktionsflächen entstehen. Nach der Anhebung des Daches soll das Gebäude mit einer Photovoltaikanlage ergänzt und die gesamte Slyrs-Destillerie einer energetischen Sanierung unterzogen werden. „Wir freuen uns, dass da erweitert und investiert wird“, sagte Schnitzenbaumer. Das ist für ihn positiv zu bewerten.



Whiskey-Destillerie ist ein Aushängeschild für Schliersee

Slyrs sei mittlerweile eine der wichtigsten Firmen in Schliersee. „Sowohl von den Arbeitsplätzen her, als auch als touristisches Highlight“, ergänzte der Bürgermeister. Die Destillerie ist laut Schnitzenbaumer ein Aushängeschild für Schliersee. Ohne eine Änderung des Bebauungsplans gehe es jedoch nicht, da Baugrenzen überschritten und Abstandsflächen zum Nachbarn nicht eingehalten werden. „Wir haben damals beim Nachbarn Metallbau Zeindl bei der Erweiterung den Bebauungsplan geändert“ erklärte Schnitzenbaumer. So könne das auch für die Slyrs-Destillerie im Bebauungsplan geregelt werden.



Schnitzenbaumer machte deutlich, dass mit dieser Entscheidung nicht über Ansichten und über das Bauvolumen entschieden werde. „Das ist dann Thema des Änderungsverfahrens“, sagte er. Die vorliegende Planung ist nicht zwingend Grundlage der Bebauungsplanänderung. Selbstverständlich müssen Vorgaben wie beispielsweise Stellplätze vom Planer eingehalten werden. „Das können wir dann im Bebauungsplan regeln“, erklärte Schnitzenbaumer.



Der Schlierseer Gemeinderat stimmte der Änderung des Bebauungsplans einstimmig zu. jw