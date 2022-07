Was die Straßenmeistereien des Staatlichen Bauamts Rosenheim im Sommer machen

Teilen

Straßenränder zu mähen, gehört im Sommer zu den Aufgaben der Mitarbeiter bei der Straßenmeisterei. © Staatliches Bauamt Rosenheim

Landkreis – Die Straßenmeisterei Hausham kennen die meisten vom Winterdienst. Doch auch im Sommer sind deren Mitarbeiter im Einsatz.

Auf eisglatten und schneebedeckten Fahrbahnen für reibungsloses Durchkommen zu sorgen – das ist die große Aufgabe der Straßenmeistereien im Winter. Doch was machen deren Mitarbeiter eigentlich im Sommer? Sich ausschließlich auf die nächste Wintersaison vorbereiten?

Weit gefehlt, sagt Axel Reinicke, beim Staatlichen Bauamt Rosenheim zuständig für die vier Straßenmeistereien an den Standorten Ampfing, Ebersberg, Rosenheim und Hausham: „Es gibt im Sommer eigentlich weit mehr zu tun als im Winter: Mäharbeiten, Reparaturen von Banketten, Instandhaltung der Straßenausstattung, Verkehrssicherung von Baustellen, Brücken- und Felskontrollen und und und. Die Kollegen haben jede Menge Aufgaben zu stemmen.“

1.300 Kilometer an Straßen zu betreuen

Tatsächlich leisten die Straßenwärter einen ganz wesentlichen Beitrag zu Verkehrssicherheit und Funktionsfähigkeit des großen Straßennetzes, für das das Staatliche Bauamt Rosenheim zuständig ist. Bei jedem Wetter sind sie im Einsatz, wenn nötig auch nachts.

„In jeder Meisterei ist eine 24-stündige Rufbereitschaft eingerichtet“, erklärt Axel Reinicke. „Damit ist sichergestellt, dass im Falle des Falles immer jemand ausrücken kann.“ Das sei auch dringend nötig, denn insgesamt seien die vier Straßenmeistereien des Staatlichen Bauamts Rosenheim in den Landkreisen Mühldorf am Inn, Ebersberg, Rosenheim und Miesbach für ein Netz aus über 1.300 Kilometern Bundes-, Staats- und Kreisstraßen inklusive Geh- und Radwegen verantwortlich, für über 700 Brücken, zwei Tunnel und 200 Ampeln.

Die Mitarbeiter der Straßenmeisterei helfen auch dabei, Ölspuren zu beseitigen. © Staatliches Bauamt Rosenheim

„Ein- bis zweimal jährlich wird in der warmen Jahreszeit gemäht und zwar im sogenannten Intensivbereich, also auf Seitenstreifen und in Entwässerungsgräben, aber auch auf den Erholungsflächen von Rastplätzen“, erläutert Axel Reinicke. „Die Extensivbereiche, also Straßenböschungen und Ausgleichflächen, werden nach speziellen Pflegekonzepten gepflegt. Da stehen der ökologische Aspekt und der Artenschutz im Vordergrund. Dass es hier also womöglich mal etwas unordentlicher aussieht, ist gewollt.“

Anders im Intensivbereich: Da stehe vor allem die Verkehrssicherheit im Vordergrund. So werden Bäume und Büsche zurückgeschnitten, wenn sie die Sicht auf Verkehrszeichen behindern oder Sichtfelder an Straßeneinmündungen einschränken und Gras gestutzt.

Spezialeinsätze der Straßenmeistereien

Grundlage für diese Unterteilung der Bereiche und die unterschiedliche Pflege ist ein spezielles Mähkonzept, dass die bayerische Staatsregierung als Baustein des bayerischen Aktionsprogramms für die Insektenvielfalt 2018 beschlossen hat. Ziel ist, dort, wo es möglich ist, Tieren zusätzliche Rückzugsmöglichkeiten und Lebensräume zu geben sowie den Biotopverbund und die Artenvielfalt zu fördern.

Neben der Mahd stehen aber auch Spezialeinsätze wie gegen den für empfindliche Menschen nicht ungefährlichen Eichenprozessionsspinner oder die Behandlung von Problempflanzen, zum Beispiel Ambrosia, auf der Tagesordnung. Bei Unfällen oder starken Unwettern mit Schäden werden die Straßenmeistereien auch direkt von der Integrierten Leitstelle verständigt und um Unterstützung gebeten.

Wenn Straßen wegen Hochwassers gesperrt werden müssen, ist das ebenfalls Aufgabe der Straßenmeisterei. © Staatliches Bauamt Rosenheim

„Die Straßenmeistereien verfügen über eine sehr gute, moderne technische Ausrüstung und die Kollegen über das nötige Spezialwissen, um bei Einsätzen aller Art tätig zu werden“, sagt der Experte. „Das fängt bei der Beseitigung von Unwetterschäden an und hört bei der Sicherung und Räumung von Unfallstellen auf.“

Aber nicht nur auf der Straße seien die Frauen und Männer in Orange tätig. Alle Einsätze bedürfen einer guten Planung und genauen Vorbereitung. Da lande dann doch auch im Sommer schon der Winterdienst auf den Schreibtischen in den Straßenmeistereien.

Salz für den Winter wird im Sommer bestellt

„Die Salzbestellungen und -einlagerungen müssen mehrere Monate vor dem ersten Räumeinsatz koordiniert werden. Außerdem müssen Winterdienstgeräte gewartet und notfalls instandgesetzt werden. Würden wir damit erst im Winter beginnen, wäre es definitiv zu spät“, resümiert Axel Reinicke.

Auch die Dienstpläne werden schon vorbereitet, denn um die Hunderte Straßen-, Geh- und Radwegkilometer im Winter in einem verkehrssicheren Zustand zu halten, beauftragt das Staatliche Bauamt Rosenheim zusätzliche Unternehmen, welche die Straßenmeistereien bei ihrer wichtigen Arbeit unterstützen. „Für uns ist das Motto ganz klar: Nach dem Winter ist vor dem Winter – und dazwischen ist viel Sommer“, sagt Axel Reinicke mit einem Augenzwinkern. ksl