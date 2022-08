Erlös aus Haushamer Schulsommerfest fließt in Ausbau von Luftschutzräumen

Über den Einsatz von (v.l.) Bürgermeister Jens Zangenfeind als Auktionator und Käufer des farbenfrohen Bildes freuten sich Iryna Titov vom Ukraine-Helferkreis und Schulleiter Markus Rewitzer. © Hacker

Hausham – Geld für eine Schule in der Ukraine ist beim Sommerfest der Grund- und Mittelschule Hausham gesammelt worden. Es fließt in den Ausbau von Luftschutzräumen.

Anlässlich des Sommerfests der Grund- und Mittelschule Hausham hat die ukrainische Willkommensklasse ein großes Bild angefertigt, das dann bei dem Fest versteigert wurde. Gekauft hat es die Gemeinde für 500 Euro. Die Übergabe erfolgte kürzlich bei der Sitzung des Gemeinderats.



Dabei informierte Schulleiter Markus Rewitzer das Gremium und die Zuhörer, dass insgesamt eine Spende in Höhe von 4.000 Euro an die Schule in Kropywnyzkyj, rund 300 Kilometer südöstlich der Hauptstadt Kiew gelegen, überwiesen werden kann. Das Geld wird für den sicheren Ausbau von Kellerräumen genutzt, um dort während Luftalarmen den Unterricht fortführen zu können.

Kontakt zur Schule in Kropywnyzkyj

Bürgermeister Jens Zangenfeind gab sich nicht nur als prominenter Auktionator des Bildes die Ehre, sondern auch gleich als Käufer für die Gemeinde. „Ich hoffe, das war in Ordnung“, bat der Rathauschef bei der Sitzung mit einem Augenzwinkern in Richtung Kämmerer Martin Reisberger um nachträgliche Absolution. Künftig soll das Bild im Rathaus hängen und eine Brücke zur Schule in Kropywnyzkyj schlagen.

Die Industriestadt und Hauptstadt der Oblast Kirowohrad mit knapp 230.000 Einwohnern liegt rund 300 Kilometer von Kiew entfernt im Dnepr-Hochland. Der Kontakt kam durch die Haushamerin Iryna Titov zustande, die dort selbst zur Schule ging und die, wie Zangenfeind sagte, praktisch seit Monaten unermüdlich Tag und Nacht als Herz und Seele des Helferkreises für die ukrainischen Kriegsflüchtlinge in der Gemeinde tätig ist.

Luftschutzräume für Schule in Ukraine

Als unvorstellbar und absonderlich bezeichnete Schulleiter Rewitzer die Bedingungen, unter denen in vielen ukrainischen Schulen unterrichtet werden müsse: „Wir wollten gezielt helfen und haben uns daher entschlossen, das Sommerfest zum Spendensammeln zu nutzen.“ So wurden neben dem Bild selbst mit Friedenssymbolen bedruckte T-Shirts versteigert. Zusammen mit den Erlösen aus dem Buffet und den Spielstationen sowie einem Zuschuss vom Elternbeirat kamen 4.000 Euro zusammen.

Das Geld fließt vollständig in den Ausbau der Schulkeller in Kropywnyzkyj, damit diese als Luftschutzräume dienen können und dort weiter unterrichtet werden kann. „Ich denke, dass das Geld gut angelegt ist und etwas Richtiges damit passiert“, meinte Rewitzer überzeugt. hac